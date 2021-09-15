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新生技條例納CDMO廠 租稅優惠有差異

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

行政院日前通過《生技醫藥產業發展條例》修正案，安侯建業聯合會計師事務所今（15）日指出，本次修正有二大亮點，首度將受託開發製造（CDMO）產業型態納入適用，不過部分租稅優惠設有限制；至於新增設備投資抵減優惠，包括「研發製造」與「受託製造」類型，皆能受惠。

現行生技條例將在今年底屆期，新版草案大幅翻新內容後，租稅優惠也將延長至2031年底。安侯建業健康照護與生技產業服務主持人蘇嘉瑞昨天表示，本次修正與以往最大不同在於，將「研發」之外的「製造」功能，也納入租稅優惠的範圍之中。

蘇嘉瑞表示，舊版生技條例較著重於創新型藥物、高風險醫材的研發，但為符合台灣產業環境，特別是代工及掌握關鍵製程等優勢，本次修法首次將CDMO納入，開啟了「研發製造」與「受託製造」兩類並重的模式。

新版條例新增設備抵減，是針對新增投資於生產製造所使用的全新機械設備，其支出金額在1,000萬元以上10億元以下的部分，可選擇以支出5%抵減當年度的營所稅額；或是以該支出的3%，抵減該年度起三年內的營所稅額，各年度最高可抵減應納稅額30%。

蘇嘉瑞表示，設備抵減優惠符合受託製造的產業型態需求，也是本次修法一大利多。

值得注意的是，由於未來受惠對象分流為「受託製造」與「研發​製造」兩類生醫產業公司，蘇嘉瑞表示，二類公司在其餘的租稅優惠上存在若干差異，首先，針對研發投資抵減，僅限於「研發製造」型公司適用。​

其次，在股東投資抵減上，蘇嘉瑞指出，法人股東若要投資「受託製造」型的公司，僅能投資未上市櫃公司，或設立未滿十年的上市櫃公司，這意味著只有早期進場才能享受優惠。

個人股東的投資抵減也有分流，蘇嘉瑞表示，個人投資研發製造型公司時，投資對象須為設立未滿十年的生醫公司，才會給予優惠；如果是投資受託製造型的公司，優惠給予更嚴格，只限縮適用設立五年內的公司。

生技產業 股東

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