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美追不上 法盛調查：亞洲抗疫有成保護經濟與退休財富

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

全球大型資產管理公司之一的法盛投資管理（Natixis Investment Managers），今（15）日發布2021全球退休指數調查 (Global Retirement Index，GRI)，四個分項指數為退休後財務狀況、健康、物質享受和生活品質。調查發現，美國表現不如亞洲，亞洲多國在退休分項指數上表現領先。

因亞洲疫情控管優秀，在指數調查中的退休後財務分項指數中，前五名國家中有4個在亞洲，其中新加坡名列冠軍，紐西蘭名列第三、澳洲第四、韓國第五。

相較亞洲優秀，美國則是沒有一個分項指數擠進前十。表現較好的退休後財務分項指數排名第11，美國的稅收壓力排名較佳，但政府債務指標的表現相對較低，拖累了整體排名。健康則是美國表現次佳的分項指數，整體排名第17，其中健康指數有兩項表現非常好，分別為高居第一的人均醫療支出，與排名第四的保險給付的醫療開支，但排名第34的預期壽命相對較低，拉低了分項指數的整體分數。

法盛投資管理亞太區主管 Fabrice Chemouny 表示：「亞太地區於退休後財務分項指數再次名列前茅，因為它們大多數在面對疫情時反應迅速，保護了經濟和退休族的財富。 總體而言，與其他地區相比，亞太地區的狀態維持得還不錯。」

報告中指出，退休後財務分項指數中奪冠的新加坡，歸功通膨表現、稅收壓力、扶老比、利率和治理，加上銀行不良貸款表現溫和。

接受調查的亞洲退休族群表示，Covid-19確診比例在亞洲相較歐美算低，原因為亞洲國家採取迅速果決的防疫措施，而且從以往對抗疫情的經驗（例如2003年的SARS）中吸取教訓。因此，新加坡才能很快地召集跨部門組成工作團隊，建立起監測、測試、追蹤和隔離機制，對Covid-19新冠疫情的爆發迅速作出反應，同時也為主要醫療設施做好了充足的準備來對抗疫情。

至於中國，GRI中排名第39位，其中，受到退休後財務分項指數中得分較低拖累，主因為銀行不良貸款、扶老比、利率、政府負債和治理的指標上皆得分較低。

給人國民長壽印象的日本，則在亞太地區的健康分項指數中名列榜首，領先挪威和盧森堡。健康分項指數是基於三項指標的表現做評分：保險給付的醫療開支、預期壽命和人均醫療支出。日本在預期壽命的指標中保持第一，為84.26歲。

退休 疫情

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