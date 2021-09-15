錢錢返鄉！境外資金匯回核准投資金額 突破千億大關

經濟部於2019年8月實施《 境外資金匯回管理運用及課稅條例》，截至今年9月14日，受理境外資金匯回核准實質投資共核准443件，投資金額1,014.7億元，突破千億大關。

經濟部為鼓勵境外資金匯回台灣進行實質投資，帶動經濟成長，境外資金匯回管理運用及課稅條例已於108年8月15日起施行，個人與營利事業得向經濟部申請實質投資，最低得享有稅率4%（原始20%）的優惠措施。

截至今年9月14日，受理境外資金匯回核准實質投資已突破千億元，共核准443件，投資金額1,014.7億元。其中，直接投資核准427件，投資資金995.03億元；間接投資核准16件，投資資金19.67億元。

直接投資申請案件中，設備支出占七成，金額為665.1億元；建築物占二成，支出金額為307.75億元。經濟部分析，不少廠商運用既有廠區重新規劃生產線及汰換設備來擴大產能，同時帶動周邊供應鏈成長，對於國內產業發展多有助益。

而核准實質投資案件以營利事業申請較多，計868.26億元；個人申請則為146.44億元。

其中，電子資訊業300.46億元，包含電子業、光電業等；民生化工業266.81億元，包含化材業、醫藥業等；金屬機電業221.27億元，包含金屬製品、汽車零組件製造業等；其他業別206.49億元，包含電信業、太陽能發電業、運輸業等。

境外資金匯回管理運用及課稅條例為鼓勵個人及營利事業將境外資金匯回投資，依前開條例進行實質投資並取得經濟部完成證明者，得退還一半稅款。該條例規定申請匯回期限已於今年8月16日屆期，但已獲財政部核准並匯回境外資金之個人及營利事業，仍可在資金匯回後一年內向經濟部提出實質投資申請。