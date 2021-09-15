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疫情催生宅食經濟 食品業今年營收有望再創新高

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
食品業是台灣重要民生工業之一，也是與民眾生活最息息相關的產業。2020 年達4,727億元，創歷史新高，年增2.12%，連續五年正成長。今年1至6月食品業產值2,457億元，較上年同期年增7.80%，今年可望維持正成長，再創新高。經濟部統計處提供
食品業是台灣重要民生工業之一，也是與民眾生活最息息相關的產業。2020 年達4,727億元，創歷史新高，年增2.12%，連續五年正成長。今年1至6月食品業產值2,457億元，較上年同期年增7.80%，今年可望維持正成長，再創新高。經濟部統計處提供

食品業是台灣重要民生工業之一，也是與民眾生活最息息相關的產業。2020 年達4,727億元，創歷史新高，年增2.12%，連續五年正成長。今年1至6月食品業產值2,457億元，較上年同期年增7.80%，今年可望維持正成長，再創新高。

經濟部統計處表示，食品業在廠商致力食品開發，積極推出多樣化優質產品的帶動下，自2010年起產值穩定成長，於2013年突破4,000億元水準。

經濟部統計處表示，以類別觀察，「其他食品業」2020年產值2,060億元占44%居冠，年減2.01%，中斷連續17年的正成長，主因冷藏餐食、其他烘焙炊蒸食品、精製茶等因新冠肺炎疫情重創觀光產業，致相關產品訂單大幅減少，但膳食及菜餚、保健營養食品、速食麵粉條類食品等受惠防疫儲備需求而成長，抵銷部分減幅。

其次為「肉類加工及保藏業」產值1,323億元，年增7.43%，為食品業成長之最大貢獻來源，主因民眾因疫情減少外食而多自行烹煮，推升冷凍肉類、雞肉產值分別創下歴史第3高、第1高，二者合計占72%。

統計處表示，食品業雖是發展成熟的產業，但隨經濟發展及社會變遷，民眾飲食習慣更強調便利性、多樣性及保健性。例如，強調加熱即可食用的各類調理產品極受消費市場青睞；機能性保健及營養補充食品隨人口結構高齡化需求漸增。

統計處分析，今年1至6月食品業產值2,457億元，較上年同期增加178億元，年增7.80%，其中「肉類加工及保藏業」及「其他食品業」因民眾自煮及防疫儲備需求升高，分別年增9.22%及4.92%；「動植物油脂業」受原物料價格上揚影響，產值亦大幅增加56億元，年增28.11%。

統計處展望全年，宅食經濟需求仍在，加上海運缺櫃影響部分食品進口以及農業原料上漲，推升國產供給量與市場價格，今年食品業產值可望維持正成長，再創新高。

疫情 經濟部

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