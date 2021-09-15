台灣經貿代表團將造訪中東歐三國

(德國之聲中文網)台灣外交部歐洲司司長陳立國周二(9月14日)在外交部記者會上宣布，台灣將派遣國家發展委員會主委龔明鑫率領包含跨部會官員及民間企業代表約65人的經貿投資考察團，於10月20日至30日搭乘包機訪問斯洛伐克、捷克和立陶宛三個中東歐國家。

陳立國表示，近來台灣與中東歐國家關系持續深化，繼去年捷克參議院議長率團訪台後，今年立陶宛、斯洛伐克、捷克以及波蘭等國都宣布捐贈台灣疫苗，展現國際民主伙伴的團結以及友好情誼，尤其台灣與立陶宛規劃於今年下半年互設代表處，進一步強化台灣與中東歐國家連結。

他介紹道，疫情讓外界了解供應鏈韌性的重要性，為了配合台灣六大核心戰略產業發展，此次訪團的定位是經貿投資考察團，除了政府官員外，將邀請資通訊、精密機械、電動車等優勢產業等重要企業代表隨行。

台灣外交部也在新聞稿中指出，台灣擁有許多優秀產業與人才，“我們相信憑借台灣人勇敢的企業家精神與創新思維，將能創造更多的商機與合作機會，並將為台灣與中東歐的民主伙伴串起更多連結，共同打造堅韌有力的民主供應鏈。”

台灣代表團將訪問的三個國家今年先後都承諾向台灣捐贈新冠疫苗，並表現出與台灣建立更密切關系的意願，盡管此舉將會激怒中國。

立陶宛不僅是歐盟中率先宣布向台灣捐贈疫苗的國家，更同意台灣在該國首都維爾紐斯以台灣名義設立“駐立陶宛台灣代表處”，被北京視為是對“一個中國”政策的挑戰。北京8月宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛也撤回駐華大使。立陶宛並未在北京的施壓下讓步，仍堅持與繼續與台灣發展關系，此舉獲得美國的支持。

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）8月與立陶宛外長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）通話時便向其表示：“美國堅定支持我們的北約盟友及歐盟伙伴立陶宛，包括面對中華人民共和國近期針對立陶宛決定與台灣發展互惠關系而采取的脅迫行為。”

美國國安顧問沙利文周一與立陶宛總理西蒙尼特（Ingrida Simonyte）通話時也重申了美國對面臨中國脅迫的立陶宛的支持。

今年5月下旬，立陶宛宣布退出中國中東歐“17+1”合作機制，並指該機制對歐盟構成“分裂”因素。

與此同時，斯洛伐克正考慮派遣代表團前往台灣。陳立國表示，雙方將在下月的訪問中就此進行討論。

此外，捷克政界也不斷推動與台灣建立更緊密關系。2019年，捷克首都布拉格取消了與北京的姐妹城市協議，改與台北締結姐妹市。捷克參院議長維特齊（Milos Vystrcil）去年高調訪問台灣更惹怒北京。

自台灣總統蔡英文2016年上任以來，中國不斷對台灣施壓並陸續挖走台灣7個邦交國。蔡英文過去曾多次重申，台灣是主權國家，不是“一個中國”的一部分。

2020年，台灣首次以“台灣”名義在索馬裡蘭設立代表處。但不同於立陶宛，索馬裡蘭與北京沒有外交關系，多數國家也不承認該國為主權國家。

（路透社、法新社等）

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