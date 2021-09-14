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影／底子夠厚 全國農會存款飆破2兆1百億元

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
農委會主委陳仲吉(左)今與豐原區農會總幹事蔡森揚（中）、豐原區農會理監事座談，陳仲吉向理監事報告，去年全國農會信用部存款金額超過2兆1百億元，金額堪比行政院總預算，這是好現象。記者林佩均／攝影
農委會主委陳仲吉(左)今與豐原區農會總幹事蔡森揚（中）、豐原區農會理監事座談，陳仲吉向理監事報告，去年全國農會信用部存款金額超過2兆1百億元，金額堪比行政院總預算，這是好現象。記者林佩均／攝影

農委會主委陳仲吉在立法院副院長蔡其昌陪同下，今與豐原區農會理監事座談，陳仲吉向理監事報告，豐原區農會存款比放貸多，去年全國農會信用部存款金額超過2兆1百億元，金額堪比行政院總預算，去年又比前年多1900億元，顯見農民對農會越來越有信心，這是好現象。

今天下午，陳仲吉由蔡其昌、市議員謝志忠陪同，到豐原區農會與總幹事、理監事進行座談會。會中，陳仲吉肯定，豐原區農會經營穩定，存款比放貸還多，且全國農會信用部越經營越好，逾期放款比率(簡稱逾放比率)僅0.2%，相當低。

陳仲吉說，去年全國農會農民存款超過2兆1百億元，跟行政院總預算(根據行政院主計總處統計，110年度歲入2兆450億元)差不多，且去年又比年前多1900億元，足見農民對農會相當有信心。

座談會中有理監事提出，今年原物料、成本增加，但農作物販售價格未漲，變成農民的收入與支持不平衡。

陳仲吉指出，原物料上漲是全世界面臨的問題，不只農業、工業也是。農產品蔬菜、水果價格看北農拍賣最準，去年到年前，蔬菜、水果平均2至4元漲價，但一次無法漲太多，否則消費者承受不起，像上月初豪雨，北農蔬菜價格1公斤50元，飆破紀錄。

陳仲吉強調，蔬果價格要好，「內銷、外銷、加工做好，品質就會好」，例如，今年疫情下芒果沒受影響，產地價格每公斤100元以上，柑橘若做好，他相信農民販售價格也會好。

農委會主委陳仲吉(站者)在立法院副院長蔡其昌(左二)、市議員謝志忠(右)陪同下，今與豐原區農會理監事座談，陳仲吉向理監事報告，去年全國農會信用部存款金額超過2兆1百億元，金額堪比行政院總預算，這是好現象。記者林佩均／攝影
農委會主委陳仲吉(站者)在立法院副院長蔡其昌(左二)、市議員謝志忠(右)陪同下，今與豐原區農會理監事座談，陳仲吉向理監事報告，去年全國農會信用部存款金額超過2兆1百億元，金額堪比行政院總預算，這是好現象。記者林佩均／攝影

農民 蔡其昌

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