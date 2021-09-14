儲能聯盟：再生能源不穩定 儲能系統成最佳解決方案

台灣儲能系統產業推動聯盟今（14）日舉行會員代表大會，台灣區電機電子公會能源管理服務委員會主委胡惠森致詞時表示，全球暖化與石化燃料汙染問題，再生能源需求日增，政府訂定能源政策2025年再生能源佔比20%為目標，然而再生能源佔比越高電網越會不穩定，由儲能系統進行調節，將是最佳解決方案之一。

因應再生能源不穩定特性，台電規畫2025年累計要完成590MW的輔助供應系統，包含自建160MW的儲能設備及輔助服務430MW，明(2022)年先達到102MW，包含自建38MW儲能及輔助服務64MW。

胡惠森指出，四年後再生能源佔比要達到27GW，除了再生能源產業需要加速推廣外，為確保電網供電的穩定性，台電公司規劃「台電交易平台」提供三種服務「調頻備轉輔助服務（AFC）」、「即使備轉輔助服務」及「補充備轉輔助服務」，以向民間購買服務方式，達到穩定供電品質的目標。

同時配合用電大戶條款，用電大戶超過5000KW以上及800KW以上共約有5500家，需建置10%綠能設備或儲能、買綠電憑證及付代金，預估也將有500MW以上的儲能潛力。

臺北科技大學能源與冷凍空調工程系教授李達生也指出，台灣並不缺電，只是調度問題，因此未來如何強化移動式儲能系統的支應調度，配合產學合作，提升台灣的儲能技術，進而做到創能、節能、儲能的整合性輸出。

儲能聯盟總召集人萬其超指出，從各國的經驗分析，儲能系統是再生能源最佳夥伴，電電公會能源管理服務委員會於107年1月31日成立『台灣儲能系統產業推動聯盟』，從一開始的15家儲能系統相關業者及10家產、學、研顧問參與，歷經三年的發展，聯盟成員已達到74家的規模。

儲能聯盟在萬其超總召帶領下共分為三組一處，分別為技術交流組、政策研究組、產業發展及秘書處，服務會員廠商。聯盟近來更積極推動太陽能電場饋線已滿，可個案處理，以儲能系統進行時間位移。並推動政策支持儲能系統的可融資性，期盼能以財政部或金管會作為主管機關，配合中小企業處的綠能信保基金支援儲能產業長期發展。

因疫情影響，今日的會員大會以實體及直播雙模式進行，最高顧問施顏祥及主委胡惠森現場頒發本屆幹部紀念品並推舉下一屆服務幹部及頒發聘書，儲能聯盟總召集人萬其超獲聘為榮譽總召集人。