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西門子歌美颯台中組裝廠啟用 將打造111座風機心臟

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
西門子歌美颯於台中機艙組裝廠今（14）日啟用，不僅是台灣首座機艙組裝廠，更是西門子歌美颯於歐洲地區以外的首座離岸風機機艙組裝廠。記者鍾泓良／攝影
西門子歌美颯於台中機艙組裝廠今（14）日啟用，不僅是台灣首座機艙組裝廠，更是西門子歌美颯於歐洲地區以外的首座離岸風機機艙組裝廠。記者鍾泓良／攝影

西門子歌美颯於台中機艙組裝廠今（14）日啟用，不僅是台灣首座機艙組裝廠，更是西門子歌美颯於歐洲地區以外的首座離岸風機機艙組裝廠。該廠已於8月組裝台灣首顆離岸風電機機艙，未來將在此打造沃旭能源900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場的111座離岸風機。

台中機艙組裝廠位於台中港，2020年4月啟動建置，土地面積約3公頃，廠區包含離岸風機機艙組裝、測試、倉儲、辦公室、戶外倉儲等區域。而該廠區也將負責培育台灣離岸風電人才，將近80位在地人才接受訓練，投入第一線生產作業。

西門子歌美颯於2019年1月獲得沃旭能源900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場的訂單，訂單包含提供111座SG 8.0-167DD 離岸風機，加速機艙組裝廠的建廠規劃，後續將支持台灣與亞太區其他風場專案所需。

對於台中機艙組裝廠對於沃旭能源的正面效益，沃旭能源汪欣潔表示，西門子歌美颯大彰化東南、西南風場的風機供應商，提供111座風機，其中象徵風機心臟的機艙絕大部分都會在這個組裝廠完成，效益相當大。

汪欣潔補充，蓋風場要成功不僅是需要歐洲技術，更需要在地人才、供應商、製造商組成離岸風電生態系。而大彰化東南、西南風場如此具規模且受到歐洲關注的案場，可以落實在地生產、組裝，沃旭能源相當樂見其成。

西門子歌美颯董事長倪邇思（Niels Steenberg）受訪表示，台中機艙組裝廠在疫情期間僅用392天就如期完工，該廠不僅是西門子歌美颯，更是西門子公司在台首座工廠，認為這是一個相當好的里程碑。

倪邇思也表示，台中機艙組裝廠僅是西門子歌美颯機艙1.0計畫，隨著台灣公告離岸風電第三階店區塊開發計畫，讓他們有意願擴展既有廠區。他預告，1.0屬於機艙的最終組裝，僅是完整廠區的四分之一左右，2.0將會包括更前端風機零組件組裝，勢必會需要更多場區及在地人才，讓台中港變身為國際級的離岸風電產業聚落。

對於疫情對風場影響，汪欣潔表示，目前還在了解各種施工進度，目前評估須展延幾個月，但尚未向主管機關申請展延。她表示，疫情確實造成工程延誤，同時間天氣因素也不容忽視，如海上變電站水下基礎就是一大工程，要掌握海流天後氣象，打樁操作也要符合環評承諾，認為不能因為趕就不顧品質。

但汪欣潔也盼防疫指揮中心及主管機關可以許可風電商防疫計畫，最關鍵是外籍人員和船員來台，尤其台灣沒有施工專業及海事工程人員等人才，若沒國外人員根本無法進行海事工程。她希望，可以讓專業人才順利入境，得到在防疫下順利進行工程的對待與保障。

西門子歌美颯於2019年1月獲得沃旭能源900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場的訂單，訂單包含提供111座SG 8.0-167DD 離岸風機。記者鍾泓良／攝影
西門子歌美颯於2019年1月獲得沃旭能源900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場的訂單，訂單包含提供111座SG 8.0-167DD 離岸風機。記者鍾泓良／攝影

離岸風電 組裝廠 西門子

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