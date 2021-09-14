寶陞擴增獨家代理 搶食北美SPC石塑地板商機

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併升格成為政壇話題，在行政區域劃分為6都16縣市後，20多年來未修的「財政收支劃分法」儘管已無法反映真正需求，但在中央與地方政府各有盤算之下，財劃法修法卡關，多分一點統籌分配稅款以擴大財政規模，成為縣市爭取合併升格的主要訴求。然而，根據五都升格的經驗，直轄市不是財政資源大增的保證，多數反而是負債成長，顯示升格絕非解決財政問題的解方。

2021-09-14 12:16