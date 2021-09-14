寶陞擴增獨家代理 搶食北美SPC石塑地板商機
寶陞（2948）於第3季與美國舊屋改建實境秀《改建重建大作戰》知名主持人克里斯蒂娜·哈克(Christina Haack)簽定Christina Collection美東與美南地區獨家代理合約，銷售17款SPC石塑地板系列產品，鎖定中高價位、喜愛豐富設計美學等銷售族群，並於第3季正式於Modern Home Concepts德州營運據點上市銷售，盼能帶動新一波銷售表現。
寶陞表示，與Christina Haack簽定Christina Collection獨家代理合約是為壯大集團整體營運規模放大，以完善地板、櫥櫃、石英石檯面及裝飾邊條等室內裝修產品線布局，滿足連鎖零售商、中小型裝修零售業者及室內設計師一站式購足需求。
寶陞指出，隨著美國政府接連推出大規模的財政刺激方案、以及美國房市交易持續熱絡，積極擴大兩大業務接單表現，並提升美國建材裝修市場知名度，採取完善室內裝修建材產品線齊全，同時優化Modern Home Concepts室內建材通路旗下洛杉磯、達拉斯、休士頓及聖安東尼奧銷售據點等策略。
另一方面，為因應產品採購成本、匯率波動影響，已於今年上半年針對Artisan Hardwood品牌與Modern Home Concepts室內建材零售通路旗下建材產品陸續進行價格調漲策略，以期整體效益逐步於下半年陸續展現，並中和外部台幣升值因素的影響，創造未來營運正面效益。
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