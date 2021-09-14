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拓展經貿!龔明鑫10月率隊訪捷克、立陶宛及斯洛伐克

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

外交部今（14）日證實，由國發會主委龔明鑫率隊的「經貿投資考察團」，預計於10月20日至10月30日出訪斯洛伐克、捷克、立陶宛三國，團員約65人。此行除加強與歐洲的經貿交流合作外，也將拓展更多合作商機。

國發會綜合規劃處處長張惠娟指出，此次「經貿投資考察團」是由國發會、經濟部、科技部一起規劃的，此行團員除了有政府官員外，還有公協會代表，還有包括來自資通訊、精密機械、電動車等產業的重要企業代表。

此外，張惠娟也提到，由於斯洛伐克、捷克、立陶宛等歐洲國家對於智慧機械、智慧城市，以及數位經濟和新創方面，也有很多政策正在規劃，以及台灣比較有經驗的生技產業，此行也會討論彼此雙方合作的可能性。

國發會 考察

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