疫後你都怎麼上班？67%恢復正常、26%遠距上班

疫情警戒仍處於二級，許多企業也持續執行分流上班或居家辦公。根據萬寶華詢問雇主對未來上班模式會有什麼改變的最新調查發現，結果顯示67%的企業在未來6~12個月會要求員工恢復正常上班。

但也有26%的雇主仍會保持遠距上班模式，只是每周實行的天數會依產業性質從二天到五天不等，顯示許多企業在這段期間，已開始熟悉遠距上班的工作方式，也認為是理想的工作模式。

工作模式因為疫情逐漸改變，企業除了面臨硬體設備的更新與技術問題外，線上溝通的效率與理解、員工上班狀態及團隊間聯繫情誼的方式等，也挑戰著中高階主管去改變不同的管理模式，而在遠距上班時企業中高階主管的整體感受如何?

調查結果前三名為，37%的中高階主管正面積極，12%認為備感壓力，10%適應狀況良好，顯示約有半數的中高階主管，已逐漸適應上班模式的改變。