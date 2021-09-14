快訊

路易莎也要掛牌了！本周五登錄興櫃 估每股118元

疫後你都怎麼上班？67%恢復正常、26%遠距上班

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

疫情警戒仍處於二級，許多企業也持續執行分流上班或居家辦公。根據萬寶華詢問雇主對未來上班模式會有什麼改變的最新調查發現，結果顯示67%的企業在未來6~12個月會要求員工恢復正常上班。

但也有26%的雇主仍會保持遠距上班模式，只是每周實行的天數會依產業性質從二天到五天不等，顯示許多企業在這段期間，已開始熟悉遠距上班的工作方式，也認為是理想的工作模式。

工作模式因為疫情逐漸改變，企業除了面臨硬體設備的更新與技術問題外，線上溝通的效率與理解、員工上班狀態及團隊間聯繫情誼的方式等，也挑戰著中高階主管去改變不同的管理模式，而在遠距上班時企業中高階主管的整體感受如何?

調查結果前三名為，37%的中高階主管正面積極，12%認為備感壓力，10%適應狀況良好，顯示約有半數的中高階主管，已逐漸適應上班模式的改變。

疫情 萬寶華

延伸閱讀

日職／沒中田翔卻打得更好 一因素讓日本火腿有望擺脫墊底

MVP預測排名第一 唐西奇的上限在那裏？

翁山蘇姬因健康因素未出庭 律師稱不是COVID-19

帥氣運動化套件上身 TOYOTA Corolla Cross GR Sport售價87.5萬起

相關新聞

缺工嚴重！ 調查：逾七成製造業、工程建設找不到人才

萬寶華（ManpowerGroup）今（14）日發表最新〈全球就業展望調查〉。訪談台灣1,030位雇主，以此了解企業於今...

新竹升格能解財政問題？ 五都經驗…僅台南市債務少了

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併升格成為政壇話題，在行政區域劃分為6都16縣市後，20多年來未修的「財政收支劃分法」儘管已無法反映真正需求，但在中央與地方政府各有盤算之下，財劃法修法卡關，多分一點統籌分配稅款以擴大財政規模，成為縣市爭取合併升格的主要訴求。然而，根據五都升格的經驗，直轄市不是財政資源大增的保證，多數反而是負債成長，顯示升格絕非解決財政問題的解方。

勞動市場回穩 受僱員工、薪資微增

隨國內疫情趨緩，勞動市場需求止跌回升。主計總處昨（13）日發布7月我國工業及服務業受僱員工人數為806.5萬人，較上月增...

基本工資審議 10月上旬召開

眾所關切明年基本工資調升何時拍板？勞動部昨（13）日表示，將於10月上旬、國慶日之前召開基本工資審議委員會；但確切日期還...

印度等四國低價磁磚傾銷「忍無可忍」 台灣將課反傾銷稅

印度、越南、馬來西亞及印尼等低價磁磚傾銷台灣，經濟部貿調會今（13）日認定涉案國大量傾銷至我國，破壞國內市場價格與秩序，...

印越馬及印尼陶瓷面磚傾銷 經濟部認定損害成立

經濟部貿易調查委員今（13）日就「台灣陶瓷工業同業公會及冠軍建材股份有限公司等3家公司申請對自印度、越南、馬來西亞及印尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。