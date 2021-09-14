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國泰證券：第4季續看好美國市場及投資等級債券

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
2021年全球商品及各主要市場9月投資氣象圖。（國泰證券/提供）
2021年全球商品及各主要市場9月投資氣象圖。（國泰證券/提供）

國泰證券發布9月投資氣象觀察，其中，對於美國市場抱持正向看法。國泰證券展望第4季，由於研究機構多預估全球景氣正逐漸復甦，且美國聯準會（Fed）仍持續寬鬆貨幣政策的立場，維持利率在0-0.25%，並且每個月以1,200億美元購債，釋放流動性，使市場更加熱絡。此外，美國疫情威脅明顯降低，隨之而來的節慶消費旺季，將是美國市場第4季偏正向穩健發展的重要因素。

國泰證券觀察，2021年影響全球經濟表現因素眾多，其中最值得關注的，非新冠疫情莫屬，美國雖仍然壟罩在新冠肺炎變種病毒的威脅之下，但是，隨著疫苗陸續通過審核，美國政府也積極提高接種率，民眾對抗病毒具有一定效力，預期年底前的各大重要節慶不致於停擺，研究機構也多看好萬聖節、感恩節、聖誕節等帶來的實質消費力道，對經濟可望有正向發展。

國泰證券也提醒，利多效應之下，也需留意風險控管，投資人需多留意股市價格偏高出現的獲利了結賣壓、國際間地緣政治的不確定因素，或美國Fed臨時貨幣政策的縮表動作等。國泰證券建議，除了布局美股之外，具備穩健收益性質的投資級債券，不失為第4季資產配置較安穩的一環。

國泰證券表示，低利率的環境下，固定收益商品更加突顯其重要性，目前Fed緩升息機率高，使得債券市場具有優勢，且美股處於歷史高檔位置，投資人需具備資產配置及風險趨避的觀念，適度提升穩健型或保守型商品比重，如具有利息差、分散風險等特點的投資級債券，是相對優質的選擇，題材個股的布局，不妨以消費性相關，是較為穩健的策略。

美國聯準會 國泰

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