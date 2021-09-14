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缺工嚴重！ 調查：逾七成製造業、工程建設找不到人才

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
據調查各產業的徵才狀況，66%台灣雇主企業雇主反映尋找不到適合的人才，其中以製造業及工程建設業高居前兩名。示意圖／ingimage授權
據調查各產業的徵才狀況，66%台灣雇主企業雇主反映尋找不到適合的人才，其中以製造業及工程建設業高居前兩名。示意圖／ingimage授權

萬寶華（ManpowerGroup）今（14）日發表最新〈全球就業展望調查〉。訪談台灣1,030位雇主，以此了解企業於今(2021)年10至12月間的聘僱狀況，七大行業中，經季調淨值以製造業30%將增聘人力最高、工程建設業26%居次、運輸倉儲及通訊業24%第三。

觀察整體企業，萬寶華調查結果顯示24%預計增加人力，4%減少人力，69%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為20%，排除季節因素後則為21%，與上季相比減少2個百分點，與同期相比則增加2個百分點。七大行業相較，以製造業30%最高、工程建設業26%居次、運輸倉儲及通訊業24%第三。

萬寶華台灣總經理葉朝蒂指出，第4季就業展望以製造業雇主信心最強，主要是全球經濟迎來疫後反彈復甦，隨著下半年的傳統旺季到來，以出口為導向的製造業可望持續外銷熱度。不過大部分行業仍呈現持平或下滑趨勢，推測應是疫情影響，整體雇主聘僱意願明顯較為審慎。

萬寶華這次也同時調查各產業的徵才狀況，結果顯示66%台灣雇主企業雇主反映尋找不到適合的人才，其中以製造業及工程建設業高居前兩名。七大行業中，製造業有78%的雇主認為徵才困難，而工程建設業71%居次，此外，為了找到合適的人才，雇主願意提供的措施有技能培訓與輔導、提供獎金與增加薪資。

製造業 萬寶華

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