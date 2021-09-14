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台美TIFA農業工作小組會議 明召開

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）預計本周三（15日）首度召開工作小組會議，主題為農業，我方經貿談判辦公室（OTN）、農委會都將派員參與。知情官員透露，本次我方將談及加工豬肉產品、鳳梨、蝴蝶蘭等農畜產品議題。

第11屆台美TIFA會談睽違五年後，在我方放寬美國豬肉、牛肉進口後，終於在今年6月30日復談，並首度確立不只是年度會談，而是在TIFA架構下，就各項目成立工作小組，全年不間斷對話。

知情官員透露，首度工作小組會議，主題將是農業，我方OTN、農委會都將派員參與，美方已確定本次工作小組會議，會在台北時間15日召開視訊會議，至於確切時間，還正在確認。

官員表示，上次TIFA召開會談，主要達成的共識，是在TIFA架構下，就不同項目成立工作小組，不會只有年度，而是一整年都持續有議題討論，讓雙方溝通更密切。

官員透露，本次工作小組會議，我方將談及的議程，包括加工豬肉產品，以及鳳梨、蝴蝶蘭等輸美出口的審查許可之進度確認或加速，盼進一步拓展我國農畜產品在美市場。

至於下次工作小組會議主題，官員表示，雙方前次會談就希望在安全的前提下，能簡化、加速雙方醫材輸入的審查程序，以滿足雙方需求，使貿易更為便捷。

TIFA 農業 農委會

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