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印度等四國低價磁磚傾銷「忍無可忍」 台灣將課反傾銷稅

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
磁磚示意圖。 圖／Ingimage
磁磚示意圖。 圖／Ingimage

印度、越南、馬來西亞及印尼等低價磁磚傾銷台灣，經濟部貿調會今（13）日認定涉案國大量傾銷至我國，破壞國內市場價格與秩序，造成國內業者損害，對涉案國傾銷貨物課徵合理反傾銷稅

在印度、越南、馬來西亞及印尼等國，近年以低價磁磚傾銷台灣，讓近年國內陶瓷面磚產業因涉案進口品的低價傾銷，讓國內售價大跌，國內廠商紛紛被迫停窯、減產，國內業者遭受嚴重損失。

台灣陶瓷公會表示，涉案國長期低價傾銷，我們實在是已經忍無可忍、無計可施了，才在去年提出本案捍衛自己的權利，國內廠商提出反傾銷的初衷是因受到侵害的影響甚至無法存活，影響產業發展以及陶瓷產業就業人口的就業權。

台灣陶瓷公會表示，此次政府對涉案國傾銷貨物課徵合理反傾銷稅，此舉才能終止涉案國傾銷進口的不公平競爭，讓陶瓷面磚產業在台灣永續經營。

台灣陶瓷公會指出，從印度及東南亞進口的磁磚其品質差且質量參差不齊，尤其供貨不穩，這些缺點均無法與國產MIT的精品比擬，且產品無售後服務，不僅不能給國內建案有好的品質材料，更會影響消費者居住品質。

台灣陶瓷公會表示，磁磚是目前國內最重要的表面建材，比重占達八成以上，具有耐用、好保養的特性。好的磁磚在正常使用下可以有超過10年的壽命，不好的磁磚在2到5年就會出問題。

台灣陶瓷公會表示，消費者只憑目視不太容易辨別磁磚的好壞，在瓷磚的選擇上，民眾要選擇好的品牌，且不應只在乎價格上的差異，最好購買有經過政府認證，及儀器檢測通過的產品，才能同步維護自身權益。

反傾銷稅 馬來西亞 印度

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