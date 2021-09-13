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印越馬及印尼陶瓷面磚傾銷 經濟部認定損害成立

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

經濟部貿易調查委員今（13）日就「台灣陶瓷工業同業公會及冠軍建材股份有限公司等3家公司申請對自印度、越南、馬來西亞及印尼產製進口陶瓷面磚課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案」產業損害最後調查結果進行審議，認定自印度、越南、馬來西亞及印尼產製進口陶瓷面磚的傾銷對國內產業已造成實質損害。

貿調會於9月13日召開第96次委員會議，由主任委員、經濟部次長陳正祺主持。貿調會指出，調查資料涵蓋期間涉案國傾銷貨物進口量逐年增加，至2021年第1季較2020年同期增加幅度高達61.3%；其進口市場占有率約在6到7成，為我國主要進口來源。涉案國傾銷貨物的市場占有率自2016年的25.9%增加至2021年第1季的38.2%；相對之下，國產品則從58%下降至44.3%。

貿調會表示，2017年至2019年涉案傾銷貨物持續以12%、6.1%、3.4%的幅度降價，其進口量並因此於2018年及2019年以超過8%的成長率增加；在受涉案傾銷貨物的減價壓力下，國內產業營運狀況持續惡化。

貿調會認為，2020年國內產業因國內需求增加而使內銷量增加，加上生產用的燃料天然氣價格下降等因素，國內產業獲利雖有改善，但仍未恢復至2016年未受傾銷損害的水準。

同時，2021年第1季涉案國傾銷貨物再降價、且進口量大幅增加，致國產品持續流失市場占有率、產能利用率大幅降低、存貨大幅增加，投資報酬率僅剩1%，顯見涉案傾銷貨物對國內產業造成顯著的不利影響。

貿調會表示，本案產業損害最後認定結果將通知財政部，並由該部提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

反傾銷稅 馬來西亞

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經濟部：印度、越南、馬國、印尼陶瓷面磚傾銷 已達實質損害

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