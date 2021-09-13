明年基本工資調升何時拍板？勞動部回應了

外界關切今年基本工資審議委員會何時召開？勞動部今（13）日表示，將於十月上旬、國慶日之前召開。但確切日期還在協商中。

根據「基本工資審議辦法」，由勞資政學四方組成基本工資審議委員會，每年召開一次，原則上於每年第3季舉行。

勞動部表示，今年因為本土疫情衝擊，例外將延至第4季才召開基本工資審議委員會。

官員表示，往年都是8月中旬召開基本工資審議委員會，但8月時疫情仍未趨緩，指揮中心訂定防疫規則是室內僅能50人，但基本工資審議委員會委員就有21位，還要加上幕僚，以及採訪記者，就會超過50人上限規定。

時序進入9月，疫情更加明朗，指揮中心訂定防疫規則是室內提升至80人，勞動部希望勞資雙方委員都能出席，目前委員表達能出席時間落在10月上旬。但官員表示，確切那一日舉行，則還要再協商。