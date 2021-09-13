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勞動市場需求止跌回升 薪資、受僱員工數皆上揚

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

隨國內疫情趨緩，勞動市場需求止跌回升。主計總處今（13）日發布7月我國工業及服務業受僱員工人數為806.5萬人，較上月增4.4萬或0.55%。但，若與去年同月比較，則減4.2萬人或0.52%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，勞動指標已好轉，且可望持續改善，但確實還沒有回到疫情前的水準。

受疫情衝擊，我受僱員工人數5月已較4月減5.2萬人，6月繼續月減9.3萬人，幅度再擴大，所幸隨著7月疫情警戒降級，相關商業活動陸續恢復，7月受僱員工數也開始轉好，其中製造業增加1.5萬人，住宿及餐飲增加1.2萬人，批發及零售業增加0.7萬人。

經常性薪資也呈現回穩情形，主計總處指出，7月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為42,923元，月增0.74%。

此外，疫情趨緩工時也增加，主計總處指出，7月全體受僱員工總工時平均為172.4小時，較上月增7.2小時。其中，藝術娛樂及休閒服務業總工時月增23.3小時最多，批發及零售業也增加10.3小時，住宿及餐飲業總工時則是月增6.4小時，顯見內需市場已開始回溫。

疫情 工時

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