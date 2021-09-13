疫情趨緩 主計總處：7月受雇員工人數和薪資回穩

隨著國內疫情趨緩，勞動市場需求止跌回升，受雇員工人數和薪資回穩。主計總處今天公布，7月工業及服務業全體受僱員工人數為806.5萬人，較上月底增加4.4萬人；7月全體受僱員工經常性薪資平均則為4萬2923元，月增0.74%、年增1.28%。

主計總處指出，7月底全體受僱員工人數為806萬5000人，其中製造業增加 1萬5000人，住宿及餐飲業增加1萬2000人，批發及零售業增加7000人；若與上年同月底比較，則減少4萬2000人。至於1至7月受僱員工人數平均為812萬2000人，較上年同期增加2萬1000人，其中工業部門增加0.39%，服務業部門增0.16%。就行業別觀察，醫療保健及社會工作服務業年增1萬4000人、製造業增加1萬人。

此外，7月全體受僱員工較上月淨增加4.4萬人，因增僱或召回等原因而進入的人數為22萬5000人，較上月增加8萬4000人，其中製造業增加2萬2000人最多，批發及零售業增加1萬5000人次之，支援服務業則增加1萬人。

薪資方面，7月本國籍全時員工經常性薪資平均4萬5115元，較上月增加0.94%，較上年同月增幅1.22%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為5萬8532 元，較上月增加8.67%，較上年同月也增1.05%。

就行業別觀察，主計總處指出，隨國內疫情趨緩，相關商業活動陸續恢復，住宿及餐飲業、零售業、藝術娛樂及休閒服務業經常性薪資分別月增3.75%、2.54%、2.21%。總薪資部分，電子零組件製造業、電力及燃氣供應業、運輸及倉儲業因部分廠商發放績效獎金及員工酬勞（紅利）影響，分別月增 80.29%、45.39%、31.25%幅度較大。