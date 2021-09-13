快訊

避免黨內互打！張亞中送考紀會 明天政見會暫停

板橋期交所爆2人確診 新北衛生局將調查是否疫調不實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情趨緩 主計總處：7月受雇員工人數和薪資回穩

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
歷年一至七月受雇員工人數走勢。圖／主計總處提供
歷年一至七月受雇員工人數走勢。圖／主計總處提供

隨著國內疫情趨緩，勞動市場需求止跌回升，受雇員工人數和薪資回穩。主計總處今天公布，7月工業及服務業全體受僱員工人數為806.5萬人，較上月底增加4.4萬人；7月全體受僱員工經常性薪資平均則為4萬2923元，月增0.74%、年增1.28%。

主計總處指出，7月底全體受僱員工人數為806萬5000人，其中製造業增加 1萬5000人，住宿及餐飲業增加1萬2000人，批發及零售業增加7000人；若與上年同月底比較，則減少4萬2000人。至於1至7月受僱員工人數平均為812萬2000人，較上年同期增加2萬1000人，其中工業部門增加0.39%，服務業部門增0.16%。就行業別觀察，醫療保健及社會工作服務業年增1萬4000人、製造業增加1萬人。

此外，7月全體受僱員工較上月淨增加4.4萬人，因增僱或召回等原因而進入的人數為22萬5000人，較上月增加8萬4000人，其中製造業增加2萬2000人最多，批發及零售業增加1萬5000人次之，支援服務業則增加1萬人。

薪資方面，7月本國籍全時員工經常性薪資平均4萬5115元，較上月增加0.94%，較上年同月增幅1.22%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為5萬8532 元，較上月增加8.67%，較上年同月也增1.05%。

就行業別觀察，主計總處指出，隨國內疫情趨緩，相關商業活動陸續恢復，住宿及餐飲業、零售業、藝術娛樂及休閒服務業經常性薪資分別月增3.75%、2.54%、2.21%。總薪資部分，電子零組件製造業、電力及燃氣供應業、運輸及倉儲業因部分廠商發放績效獎金及員工酬勞（紅利）影響，分別月增 80.29%、45.39%、31.25%幅度較大。

薪資 製造業 疫情

延伸閱讀

內政部統計全台空屋率9.96% 創2009年以來新低

颱風過後傳零星災損 台東蔬果批發價跌 市場卻喊漲一成

今年1到5月 一般廢棄物回收率增至60.1%

員工人數薪資估回穩 勞動市場指標有望好轉

相關新聞

疫情趨緩 主計總處：7月受雇員工人數和薪資回穩

隨著國內疫情趨緩，勞動市場需求止跌回升，受雇員工人數和薪資回穩。主計總處今天公布，7月工業及服務業全體受僱員工人數為80...

海天離岸工程入離岸風電國產化 欲打造國內首鋪纜船

台灣政府積極推動離岸風電供應鏈本土化，除了風機組件的製造與供應外，海事工程亦是影響離岸風電能否順利發展及長久運營的最重要...

明年基本工資調升何時拍板？勞動部回應了

外界關切今年基本工資審議委員會何時召開？勞動部今（13）日表示，將於十月上旬、國慶日之前召開。但確切日期還在協商中。

45歲就該屆齡退休？日本三得利社長炎上的「企業貪心論」

世界多國紛紛推動延後法定退休年齡，有日本政府民間顧問身分的三得利控股社長新浪剛史，日前卻語出驚人：日本企業應導入「45歲屆齡」。引發日本社群議論，「這等於中高齡裁員」，「45歲再就業哪這麼容易」。 45歲的人如果有小孩，正是小孩最花錢的時期，可能還背著高額房貸。中高齡再就業、創造事業第二春並不容易。無怪新浪剛史的提議被罵翻，「62歲的歐吉桑提議45歲算屆齡？」、「45歲離開公司肯定流浪街頭，太狠」，有人吐槽，新浪社長本人先辦退休吧。...

大千23.5億元竹南鎮蓋醫院 啟動都市計畫變更

大千健康醫療體系大千醫療社團法人以區域級教學醫院為目標，計畫投入23.5億多元興建竹南醫院案，0.9662公頃的甲種工業...

企業贊助追夢！他們開發「湛鬥機」對付海漂 要找回乾淨海洋

每個人心中都有夢想，但不是每個人都有勇氣逐夢，且追夢不僅憑一己之力，更需要社會力量加入。最近即有企業協助年輕人追夢，以新創模式來實現夢想並同步改善台灣日趨惡化的海洋生態。 一群七、八年級自海洋大學畢業的學生，在投入海洋生態研究多年，眼見台灣沿海及港口海邊垃圾逐年增加，卻不見有關單位重視並清理，毅然決定成立新創團隊，投入海港及沿海垃圾清理。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。