內政部統計全台空屋率9.96% 創2009年以來新低

內政部今（13）日發布2020年下半年低度使用住宅（俗稱空屋）統計，全台約88萬2,634宅空屋，空屋率9.96%，這是自2009年統計以來，空屋率首度降至10%以下；此外2020年第4季新建餘屋也減少，內政部表示，顯示住宅類房屋使用率提升。

內政部表示，「低度使用（用電）住宅」是利用房屋稅籍資料與台電用電資料，將平均用電度數低於60度的住宅，界定為低度使用（用電）住宅，一般稱之為「空屋」。

今年比較特別的是，過去都是一年調查一次，但為了更快掌握空屋資訊，內政部自2020年資料起改為每半年統計一次，上半年採用5、6月平均用電度數，下半年則用11、12月平均用電度數

內政部分析，空屋率自2009年的高峰11.49%之後，長期呈現下降趨勢，到2020年下半年為9.96%，比上半年減少0.09個百分點，且是自2009年統計以來首度降到10%以下。

若觀察六都，2020年下半年空屋數以新北市約13萬1,300宅最多，高雄市10萬8,316宅次之，第三名則為台中市9萬3,291宅；若比較空屋率，全台空屋率前三名則為金門縣、宜蘭縣及台東縣。

內政部也解釋，近期主計總處公布的人口普查中，2020年「空閒住宅率」為18.5%，高於內政部統計的2020年下半年空屋率，主要原因是兩者定義、統計方法不同，主計總處的統計是將修繕中、出差中、度假用房屋，都算入空閒住宅。不過從兩者長期趨勢來看，變動方向都是呈現下降。

此外內政部也公布新建餘屋統計，2020年第4季住宅類使照雖核發2萬9,113宅，是2016年第1季以來新高，住宅供給增加，但全國新建餘屋（待售）住宅已連續四季減少，2020年第4季減至6萬9,581宅，是2016年第3季以來新低。

其中六都而言新建餘屋(待售)住宅數量由高至低依序為新北市1萬4,474宅、台中市9,618宅、桃園市8,841宅、高雄市8,259宅、台南市5,310宅、台北市4,226宅；與前季比較，僅台中市數量增加，其餘五都數量皆減少。