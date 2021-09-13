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Fed鴿式退場、淡化貨幣政策風險 ESG股票潛利浮現

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會（Fed）「鴿式退場」、貨幣政策的風險已淡化，帶動風險性資產表現佳，不過，由於部分國家疫情升溫，可能進一步影響景氣復甦力道，預期各國政府仍將採取溫和手段以支撐經濟成長，有利於全球股市展望。投信表示，股市資金行情可望持續，但預期市場將加速輪動。

柏瑞投信表示，觀察自2020年以來，股票夯主題概分為三類，分別是漲幅相對強勁的電動車、潔淨能源和工業金屬、還有受惠於趨勢帶動的醫療生技、AI科技和居家消費，以及美國新政策討論度高的氣候變遷、基礎建設和金融等。這些夯主題熱門企業多屬於MSCI ESG Leaders股票指數成分企業，如果要聰明選股、一網打盡ESG夯主題的輪動領漲商機，All-in-One的柏瑞ESG量化股票策略是優選。

柏瑞投信說，採用獨家量化選股有別於部份主動投資仰賴人為主觀判斷而重押特定個股和產業，柏瑞量化股票投資策略選股皆透過客觀數據分析，擁有獨特且透明的投資流程。量化投資透過電腦與人腦的強勢結合，可將海量資訊化身為有效的決策工具，擁有「速度快、品質穩、對象準」三大優勢。結合柏瑞獨家「生命週期分類」以及「量化策略」選股流程，以量化模組有紀律的詮釋質化研究成果，可嚴選出ESG贏家標的，追求極大化的風險調整後報酬潛力。

柏瑞策略全方位考量基本面、價值面與動能面，追求均衡配置掌握產業輪動機會。柏瑞團隊也自行開發有助於增進股票中長期表現的ESG(環境保護/社會責任/公司治理)因子，並融入量化選股的模型當中，經由ESG強化因子，有機會追求ESG較佳，又具上漲潛力的公司。舉例來說，在環境保護的E方面，透過碳排放因子，找尋訂有長期減碳排放目標且持續改善的企業，長期有助於提供較佳風險報酬表現。

股票 美國聯準會

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