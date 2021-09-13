全國農業金庫辦研討會 總統勉打造農業外銷國家隊

基層金融一哥、全國農業金庫今(13)日表示，該行上周三(8日)於台北市張榮發基金會國際會議中心主辦農業金融研討會，來自海內外超過300名的先進，透過實體及視訊會議，共同關心農業金融的未來發展。研討會分為四大主題：農業貸款暨資訊整合、農業保險和農民退休儲金、農業創投、農業金融創新，邀集產官學研各界菁英共同討論，成果將作為未來工作推動的參考。

研討會邀請總統蔡英文擔任特別貴賓，蔡英文致詞時表示，希望農民朋友的權益，有更全面性的保障，也希望讓臺灣農業能朝更永續的方向發展。現在有越來越多有理念的年輕人返鄉發展農業，透過青農貸款的支持和優惠，希望讓更多的年輕人，都能在更有資源的情況下，帶動農村的進化。

蔡英文也提到，政府要繼續積極讓台灣的農業走向國際，並且打造國家級的農業外銷隊，鼓勵各式的農業創投，在冷鏈、加工和物流方面，都會投入資源，不斷地強化，相信透過和全球的僑台商朋友攜手合作，可以持續開拓新的國家、新的市場，為農業外銷打開更多商機。

農委會主委陳吉仲則在致詞中談到，政府建立了農民四大福利措施，包括：農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險、農民退休儲金制度；在推動農業保險、專案農貸方面，績效皆逐年成長。

農委會今年將針對農漁會信用部進行法規鬆綁，例如：放寬擔保品坐落限制等，加強農漁會意見交流、持續檢討法規和提升競爭力，自2019年起也擴大辦理農機補助，以提升農家所得及讓消費者買到安全農產品為新農業施政架構的目標。

全國農業金庫董事長吳明敏特別感謝蔡總統致詞勛勉、行政院農業委員會的指導、各議題主持人、主講人和與談人不藏私的貢獻與分享，並對本次會議的各協辦單位和工作同仁，致上最深的謝意。

吳明敏表示，全國農業金庫成立國際金融業務分行(OBU)、創投子公司，儘早完成311家信用部的資訊整合，刻不容緩。