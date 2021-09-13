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大基建時代來臨 宜掌握逢低佈局

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

美國拜登政府推動建設美好未來計畫(build back better)之擴大基礎建設背景下，長期來看，景氣維持擴張的基調未變。

中租基金平台副總經理蘇皓毅指出，目前美國經濟僅是從擴張初期開始進入中期階段。儘管聯準會2021年將繼續推動緊縮購債規模，但如同Jackson Hole全球央行年會聯準會主席鮑威爾所說不急於升息，若短期經濟數據呈現偏弱表態，以及Delta變種病毒疫情的再延燒，讓聯準會也會拿捏推動緊縮的步調，貨幣政策亦將追隨景氣，延長美國的經濟復甦，讓本次股市多頭行情能夠走得更遠。

美企業第二季財報表現亮眼，蘇皓毅表示，市場可能擔心企業之獲利動能逐步脫離高峰，且在擴張基建支出下之政府加稅規劃可能進一步影響企業獲利率。截至近期美國貨幣市場基金規模仍處於5.4兆美元的高檔水準，市場資金面仍然寬鬆。

加上企業進行股票回購與購併活動可望回到疫情前水準，對股市評價水準帶來支撐。美國股市在中長期上升軌道未變，投資人宜掌握逢低佈局的機會。

另外，中國一連串針對互聯網、教育與房地產等產業之監管措施，改變了各別行業之成長預期，短期市場波動較大，但官方將以較為寬鬆的財政與貨幣政策來因應。與美國相同，中國也擴大新基建投資，5年將投入10.6兆人民幣於新興技術領域。蘇皓毅也提醒投資人，在中國市場中長期仍然看好的狀況下，投資宜拉長投資期間，以逢低佈局與定期定額投資為宜。

蘇皓毅表示，歐股受惠於企業獲利提升，評價水準仍然偏低與市場流動性充沛，維持相對看好。建議投資人可參考中租基金平台推出的「會員樂中秋 天天登入領紅利」活動網頁羅列的精選基金，搭配會員登入贈點活動，申購可享紅利點數折抵手續費。

中租基金平台新開戶會員即贈送「定期定額終身零手續費優惠券1張」，年底前開戶可選擇「72小時不限申購筆數定期定額終身零手續費」或「單筆申購零手續費優惠券5張」。

美國經濟 聯準會

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