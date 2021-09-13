歐洲股市 以景氣循環、數位轉型及ESG等為布局重心

根據Refinitiv資料，預期第2季度STOXX 600公司的獲利將成長152.5%，上週預估為成長152.4%，營收預期成長25.1%，與前週預估相同，目前有290家企業公布第2季獲利，63.8%公布的數據優於預期，322家企業公布第2季營收，71.1%公布的數據優於預期，下週有4家道瓊歐洲600企業公布獲利。

Refinitiv預期第2季整體產業獲利成長152.5%，十大主要產業皆為正成長，以工業類股獲利成長749%最高，而循環性消費、基本資源及能源類股獲利成長分別為361%、346%及319%，整體營收預期成長25.1%，以能源及循環性消費產業成長69%及50%最高，不動產則為唯一營收下滑產業，預估下滑3.3%。

富蘭克林證券投顧表示，德國將於9月26日舉行國會大選，根據路透報導，一項由市調公司佛薩發布的民調顯示，中間偏左的社民黨獲得25％的支持，領先其他政黨，而保守派的基民／基社聯盟則跌落至19％，德國政局可能變天，預期在財政政策上分歧較少的社民黨、基民/基社聯盟及綠黨等三黨組成聯合政府的機率較高。

而在領導人方面則是社民黨黨魁、現任財政部長蕭茲支持度勝過梅克爾的接班人拉謝特，預期在中間偏左路線下，可望增加財政支出刺激經濟，挹注GDP在2025年之前約1個百分點的成長，三個政黨的氣候政策則是在2030年之前達到減排65%~70%的目標，而不論選舉結果如何，歐盟國家朝下世代歐盟計畫(NGEU)發展的方向都將是確定的，以綠能、數位轉型和經濟回穩的三大主軸，將直接嘉惠相關產業，隨著歐洲疫苗加速普及、疫情影響逐漸淡化，將加速經濟重啟。

預估在政治與金融穩定、企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢下，將提供投資人不同於過往的視野與投資機會，建議投資人介入歐洲股市以受惠政策的景氣循環、數位轉型及ESG等產業為布局重心，掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。