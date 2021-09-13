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美企業第3、4季獲利 估仍維持兩成以上的年增率

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

富蘭克林證券投顧表示，美國經濟正從擴張初期過渡到中期階段，市場聚焦Delta變種病毒風險、通膨、貨幣及財政政策前景可能造成股市波動、增添短線回檔風險，然而，從目前情勢來看Delta變種病毒對美國的影響仍屬可控，聯準會可能於今年晚些時候宣布縮減購債，但已反映在目前的市場預期中，而且，聯準會主席鮑爾強調不應把啟動縮減購債視為升息將很快到來的信號，預期貨幣政策漸進式調整對於股市的影響將是暫時且溫和的。

企業獲利方面，根據Factset統計，儘管因基期因素，美國企業獲利年增率預估將在第二季觸頂後放緩，然而，觀察第3、4季獲利預估仍將維持兩成以上的年增率，2022年獲利預估將再成長近一成，整體獲利仍相當穩健。

富蘭克林證券投顧表示，在穩健的基本面支持下，即使股市遭逢短線震盪料無礙美股中長線多頭行情，市場波動反而創造具吸引力的進場機會。今年來類股輪動加快，價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間，創新帶動科技產業長期結構成長趨勢不變之下，值得中長期投資，建議投資組合中創新成長及價值循環股兼備，輕鬆掌握輪動節奏，逢回分批或定期定額皆宜。

美國經濟 聯準會

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