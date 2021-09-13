快訊

泡菜正名為「辛奇」：韓國人爭的是民粹還是品牌？

聯合70／年輕人是草莓族？台積電董事長劉德音有不同想法

海龍守護彰化芳苑之心 攜手社區永續美麗國寶濕地

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
海龍離岸風電計畫號召同仁攜手彰化縣芳苑鄉草湖、新生、建平、文津、永興、崙腳、路平、信義共八個社區發展協會，動員百人發起「2021守護芳苑之心 永續美麗濕地親子。（海龍離岸風電計畫）
海龍離岸風電計畫號召同仁攜手彰化縣芳苑鄉草湖、新生、建平、文津、永興、崙腳、路平、信義共八個社區發展協會，動員百人發起「2021守護芳苑之心 永續美麗濕地親子。（海龍離岸風電計畫）

彰化漢寶濕地南側的芳苑濕地，是台灣僅存的泥質潮間帶之一，豐沛泥沙化育的濕地，擁有豐厚多元的生態物種，成為芳苑海岸最重要的自然資產。隨著疫情趨緩，海龍離岸風電計畫（Hai Long Offshore Wind Project）率先號召同仁攜手彰化縣芳苑鄉草湖、新生、建平、文津、永興、崙腳、路平、信義共八個社區發展協會，動員百人發起「2021守護芳苑之心 永續美麗濕地親子淨灘活動」。

海龍計畫執行副總田村準（Jun Tamura）帶領本土、外籍同仁及親屬們，迎著海風，大小朋友人手一袋，沿著濕地一一撿拾各式各樣的垃圾，在淨灘過程中小朋友也認識了濕地的生態，以及污染對環境的潛在破壞。此次活動最終也在超過百位參與者的努力下，清除近150袋的海漂垃圾，還給彰化一個美麗的海岸

儘管近日疫情趨緩，主辦單位仍不敢掉以輕心，除遵守各項防疫守則外，現場更安排專人負責對參加淨灘活動的里民與志工們，測量額溫並噴灑酒精消毒，確保所有參加者的安全及健康。

以環境永續、帶動台灣再生能源發展為目標的海龍離岸風電計畫，已連續三年號召團隊成員前往彰化海岸淨灘，今年更主動串聯地方社區發展協會，展現團隊推動「在地化」的決心。

海龍執行副總田村準表示：「海龍是致力於生產『綠色能源』的離岸風電計畫，環境的永續發展正是專案的核心價值之一，因此，我們也透過每年在彰化的淨灘活動，喚醒大眾對海洋生態的重視。海龍團隊非常開心來到芳苑這片美麗的溼地，也很榮幸能和草湖等社區發展協會與里民們攜手成為芳苑的守護者，以具體行動關懷海洋環境，共同維護芳苑的濕地環境。」

活動現場主辦單位－彰化縣芳苑鄉草湖社區發展協會陳墀和執行長也親自頒發感謝函予海龍計畫表達感謝。陳墀和執行長表示：「芳苑濕地的環境維護是很重要的工作，大量的海漂垃圾需要發揮群眾的力量一起清除，很謝謝海龍計畫與我們在地社區民眾共同以實際行動，還給芳苑濕地美好的面貌。」

海龍計畫執行副總田村準（Jun Tamura）帶領本土、外籍同仁及親屬們共同維護芳苑的濕地環境。（海龍離岸風電計畫）
海龍計畫執行副總田村準（Jun Tamura）帶領本土、外籍同仁及親屬們共同維護芳苑的濕地環境。（海龍離岸風電計畫）

濕地 離岸風電 生態

延伸閱讀

圍堵疫情 指揮中心明設專案幫板橋某社區住戶打疫苗

鐵道新潮遊 體驗彰化鐵道魅力與百年風華

國3彰化路段凌晨兩車追撞 火燒車...兩駕駛均受傷送醫

南市再通過2處農村再生社區 累計快破百

相關新聞

台股近期反彈重回季線高檔震盪 關注中秋長假效應與聯準會利率會議

近期台股大舉反彈、重返季線之後，再度受到美股拉回與全球疫情變數影響，陷入高檔震盪，加權指數周線下跌42點，預料本周在中秋長假效應下，後續聯準會召開FOMC會議在即，大型股可能傾向觀望，中小型股則受投信季底作帳牽動，認領股表現將較為活潑。

【財經展望周報】iPhone 13新機發表／美8月CPI攸關Fed是否加速退場

主計總處周一將發布7月受僱員工人數、薪資調查結果。5月中旬起爆發本土疫情，進入全國防疫三級警戒，防疫措施直接衝擊內需產業，5、6月受僱員工人數及薪資雙雙下降，但隨著7月27日起疫情警戒降為二級，預期受僱員工工時將率先增加，恢復正常班，接著增加聘僱，受僱員工人數及薪資也會跟著增加。

台美務實交流 推進BTA

今年台美TIFA會議，捨棄過往以「年度」為主的會議型態，改以設立各項目工作小組會議，全年持續務實地交流互動、逐步解決各項...

本周協商 台美TIFA聚焦農業

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）本周將首度召開工作小組會議，主題為農業，根據知情官員透露，我方將關切加工豬肉產品、鳳梨...

政府助攻5G 三箭齊發

政府助攻5G多軌齊下，除了在國內以資金補助技術研發及加速建設，藉由「技術技轉」、「互通驗證」、「應用落地」三箭齊發，如今...

經部搭橋 台美加速5G合作

台美衝刺5G合作，經濟部長王美花近期連兩周召開5G座談會，高通、思科、臉書、微軟等重量級美企，以及台灣電信三雄、鴻海、和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。