海龍守護彰化芳苑之心 攜手社區永續美麗國寶濕地
彰化漢寶濕地南側的芳苑濕地，是台灣僅存的泥質潮間帶之一，豐沛泥沙化育的濕地，擁有豐厚多元的生態物種，成為芳苑海岸最重要的自然資產。隨著疫情趨緩，海龍離岸風電計畫（Hai Long Offshore Wind Project）率先號召同仁攜手彰化縣芳苑鄉草湖、新生、建平、文津、永興、崙腳、路平、信義共八個社區發展協會，動員百人發起「2021守護芳苑之心 永續美麗濕地親子淨灘活動」。
海龍計畫執行副總田村準（Jun Tamura）帶領本土、外籍同仁及親屬們，迎著海風，大小朋友人手一袋，沿著濕地一一撿拾各式各樣的垃圾，在淨灘過程中小朋友也認識了濕地的生態，以及污染對環境的潛在破壞。此次活動最終也在超過百位參與者的努力下，清除近150袋的海漂垃圾，還給彰化一個美麗的海岸
儘管近日疫情趨緩，主辦單位仍不敢掉以輕心，除遵守各項防疫守則外，現場更安排專人負責對參加淨灘活動的里民與志工們，測量額溫並噴灑酒精消毒，確保所有參加者的安全及健康。
以環境永續、帶動台灣再生能源發展為目標的海龍離岸風電計畫，已連續三年號召團隊成員前往彰化海岸淨灘，今年更主動串聯地方社區發展協會，展現團隊推動「在地化」的決心。
海龍執行副總田村準表示：「海龍是致力於生產『綠色能源』的離岸風電計畫，環境的永續發展正是專案的核心價值之一，因此，我們也透過每年在彰化的淨灘活動，喚醒大眾對海洋生態的重視。海龍團隊非常開心來到芳苑這片美麗的溼地，也很榮幸能和草湖等社區發展協會與里民們攜手成為芳苑的守護者，以具體行動關懷海洋環境，共同維護芳苑的濕地環境。」
活動現場主辦單位－彰化縣芳苑鄉草湖社區發展協會陳墀和執行長也親自頒發感謝函予海龍計畫表達感謝。陳墀和執行長表示：「芳苑濕地的環境維護是很重要的工作，大量的海漂垃圾需要發揮群眾的力量一起清除，很謝謝海龍計畫與我們在地社區民眾共同以實際行動，還給芳苑濕地美好的面貌。」
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