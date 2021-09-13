海龍守護彰化芳苑之心 攜手社區永續美麗國寶濕地

彰化漢寶濕地南側的芳苑濕地，是台灣僅存的泥質潮間帶之一，豐沛泥沙化育的濕地，擁有豐厚多元的生態物種，成為芳苑海岸最重要的自然資產。隨著疫情趨緩，海龍離岸風電計畫（Hai Long Offshore Wind Project）率先號召同仁攜手彰化縣芳苑鄉草湖、新生、建平、文津、永興、崙腳、路平、信義共八個社區發展協會，動員百人發起「2021守護芳苑之心 永續美麗濕地親子淨灘活動」。

海龍計畫執行副總田村準（Jun Tamura）帶領本土、外籍同仁及親屬們，迎著海風，大小朋友人手一袋，沿著濕地一一撿拾各式各樣的垃圾，在淨灘過程中小朋友也認識了濕地的生態，以及污染對環境的潛在破壞。此次活動最終也在超過百位參與者的努力下，清除近150袋的海漂垃圾，還給彰化一個美麗的海岸

儘管近日疫情趨緩，主辦單位仍不敢掉以輕心，除遵守各項防疫守則外，現場更安排專人負責對參加淨灘活動的里民與志工們，測量額溫並噴灑酒精消毒，確保所有參加者的安全及健康。

以環境永續、帶動台灣再生能源發展為目標的海龍離岸風電計畫，已連續三年號召團隊成員前往彰化海岸淨灘，今年更主動串聯地方社區發展協會，展現團隊推動「在地化」的決心。

海龍執行副總田村準表示：「海龍是致力於生產『綠色能源』的離岸風電計畫，環境的永續發展正是專案的核心價值之一，因此，我們也透過每年在彰化的淨灘活動，喚醒大眾對海洋生態的重視。海龍團隊非常開心來到芳苑這片美麗的溼地，也很榮幸能和草湖等社區發展協會與里民們攜手成為芳苑的守護者，以具體行動關懷海洋環境，共同維護芳苑的濕地環境。」