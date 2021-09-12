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中油：明天起汽、柴油降0.1元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明（13）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元。圖／中油提供
中油宣布，明（13）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（13）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.1元、95無鉛汽油每公升29.6元、98無鉛汽油每公升31.6元、超級柴油每公升25.4元。

中油表示，本週因沙烏地阿拉伯調降10月份售予亞洲客戶各級原油訂價條件，反映需求衰退擔憂，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.46美元，新台幣兌美元匯率升值0.047美元，國內油價依公式計算跌幅為0.65%，汽油每公升原應調降0.1元，柴油應調漲0.6元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）之限制，柴油吸收0.7元，汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。

中油指出，本週依油價公式丶維持亞洲國家最低價計算後柴油需調整之0.7元由中油吸收，累計110年至8月底止，中油共吸收53.35億元。

中油公司 國際油價

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明日起 汽油價格調漲0.2元，柴油價格調降0.1元

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