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營建工程物價漲勢驚人 工程會：已有因應作法

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院公共工程委員會今（11）日指出，對於輿情報導，指營造工程物價漲勢驚人，部分物價上漲確實是事實，但在公共工程推動，從計畫開始至招標履約各階段，已有完整因應作法。

工程會指出，對於公共工程物價，該會逐月於公共建設督導會報追蹤檢討，從源頭供需分析調配、政府標售的砂石及飛灰採固定價格等，以穩定物價並避免人為不當因素。

工程會說明，就鋼料等物價，分析結果，是受國際因素影響，就此因市場機制造成之物價上漲，該會是藉由全生命週期各階段措施因應。

工程會解釋，首先，在「計畫階段」，要求各機關編列計畫經費，應考慮當時物價水準合理編列，並應將未來至完工時可能漲幅，編列物價調整費，以支應工程決標前及履約期間之物價上漲費用。

其次，在「設計階段」，因與計畫核定有時間差，機關或技術服務廠商編列設計預算，除應配合當時物價編列外，也應針對其後的物價調整編列費用。工程會強調，於審議重大公共工程計畫與基本設計時，也同步進行檢視及把關。

工程會表示，在「招標階段」，機關應再次檢核原核定之設計預算是否符合當下的市場行情，並作必要的調整。

工程會表示，此外，為合理分擔契約雙方對於物價漲跌風險，該會已於2018年7月修正工程採購契約範本，訂定依序按個別項目、中分類項目（含材料及工資類）及總指數漲跌幅調整契約價金，以減少廠商於履約階段受物價波動風險。

工程會說明，在「履約階段」，若契約未約定物調機制或未有前述三層級物調機制案件，履約中發生物價有契約成立時不可預期的上漲情形，該會自2019年起，多次函釋各機關，契約雙方得參酌民法情事變更之規定，辦理契約變更為有物調或採用工程會契約範本之三層級物調機制，及時因應物價之變動。

工程會結論，總而言之，工程全生命週期各階段，均考量物價變動的因素，並搭配物價調整機制，以因應物價漲跌及合理分配風險，順利推動公共工程。

物價 工時

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