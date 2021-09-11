快訊

「戰鬥藍」裂解藍營搞鬥爭？趙少康：現在沒分裂本錢、定促成朱江合作

博恩「打完AZ疫苗暈倒」下巴直撞馬路！縫5針痛曝3項接種禁忌

全國上市公司8月營收年增11.97% 累計前8月營收年增18.61%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計875家及78家,共計953家上市公司8月營收總計3兆1,452億元，年增3,363億元(11.97%)，營收成長公司共661家，衰退公司共292家。

累計今年前八月全體上市公司營收總計24兆1,006億元，較去年同期成長3兆7,807億元(18.61%)，營收成長公司共750家，衰退公司共203家。

全體上市公司8月當月營收呈現成長趨勢主要產業為航運業、油電燃氣業及塑膠工業，衰退趨勢的主要產業為觀光事業、其他電子業及金融保險業。全體上市公司1至8月累計營收呈現成長趨勢的前三名產業為航運業、塑膠工業及鋼鐵工業,衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。

證交所表示，全體上市公司8月營收成長較大的產業，航運業因疫情影響供需失衡，致貨量成長及運價上漲，油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲，塑膠工業受惠產品需求增加及價格上漲，致8月較去年同月成長；8月營收衰退較大的產業，觀光事業受疫情持續影響，其他電子業特定公司受客戶新舊商品轉換期影響，金融保險業因保險業務淨收益減少，致8月較去年同月營收衰退。

圖為股市示意圖。報系資料照
圖為股市示意圖。報系資料照

營收 上市公司 保險

延伸閱讀

百貨業8月營收回升 看旺五倍券商機

疫情降級酒駕增　台北市8月取締酒駕件數達175件

拓凱8月營收首度突破8億大關達8.09億元創歷史單月新高

上市櫃業績 創最強8月

相關新聞

全台人口連八月「生不如死」 年減12萬

內政部戶政司昨（10）日公布最新人口統計，8月出生數為12,588人，死亡數為14,952人，是連續第八個月呈現「生不如...

榮剛8月營收8.49億元創21個月新高 營運表現持續看好

榮剛材料（5009）8月自結合併營收為8.49億元，較去年同期增加43.25%，累計前八月自結合併營收53.93億元，較...

【理財線上】秀開價單謊稱天價成交 揪建商騙術 3眉角破解

儘管預售屋實價登錄新制已經在7月1日正式上路，但「竹北每坪成交57萬創新高」的新聞，近日卻在新竹地區瘋傳，引發民眾議論。不過在內政部及新竹縣政府介入了解後，縣府消保官隨即對外說明，發現該建案付款單的照片，僅是「開價單」並非成交單，「且該建案自開賣至今，根本一戶也沒有賣出」。

雲林離岸風場 拚年底完工發電

德商wpd達德能源公司所開發的允能雲林離岸風場，正積極在雲林箔子寮外海施工，為台灣開創第1座擁有國產組件的風機，預計今年...

立院17日開議 蘇揆將報告疫苗採購案

立法院昨（10）日朝野協商確定新會期下周五開議，中秋節過後的22、23日加開兩次院會，將邀行政院長蘇貞昌就3加11決策過...

結婚對數劇減 藏隱憂

結婚對數是影響未來人口表現的重要變項，根據內政部統計，今年前八月累計結婚對數為69,461對，跟去年同期結婚對數相比，減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。