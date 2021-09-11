全國上市公司8月營收年增11.97% 累計前8月營收年增18.61%

台灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計875家及78家,共計953家上市公司8月營收總計3兆1,452億元，年增3,363億元(11.97%)，營收成長公司共661家，衰退公司共292家。

累計今年前八月全體上市公司營收總計24兆1,006億元，較去年同期成長3兆7,807億元(18.61%)，營收成長公司共750家，衰退公司共203家。

全體上市公司8月當月營收呈現成長趨勢主要產業為航運業、油電燃氣業及塑膠工業，衰退趨勢的主要產業為觀光事業、其他電子業及金融保險業。全體上市公司1至8月累計營收呈現成長趨勢的前三名產業為航運業、塑膠工業及鋼鐵工業,衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。

證交所表示，全體上市公司8月營收成長較大的產業，航運業因疫情影響供需失衡，致貨量成長及運價上漲，油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲，塑膠工業受惠產品需求增加及價格上漲，致8月較去年同月成長；8月營收衰退較大的產業，觀光事業受疫情持續影響，其他電子業特定公司受客戶新舊商品轉換期影響，金融保險業因保險業務淨收益減少，致8月較去年同月營收衰退。