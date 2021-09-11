跨國同婚問題 內政部：待修法後戶政可配合辦理

為爭取跨國同性伴侶結婚權益，台灣伴侶權益推動聯盟今（11）日至前往內政部陳情，並要求內政部長徐國勇出面辯論。內政部表示，尊重同性伴侶結婚權益，為符合婚姻平權，司法院已提出涉外民事適用法修正草案以解決該問題，將來立法院三讀通過後，戶政機關就可受理此類跨國結婚登記。

內政部說明，戶籍登記是將符合法律規範的事項，予以登記，跨國結婚登記依照司法院見解，須符合涉外民事適用法第46條規定婚姻成立的實質要件，若該外國人的本國法未承認同性婚姻，因不具備其本國法的成立要件，與我國國民所締結的婚姻，即不被承認。因此，戶政機關現在無法受理此類跨國婚姻登記。

司法院已提出涉外民事適用法第46條修正草案，待草案經行政院會銜送請立法院通過後，國人與未承認同婚國家外籍者即可依法辦理結婚登記。

內政部指出，目前全球有29個國家承認同性婚姻，兩位國人或國人與承認同性結婚國家人士於2019年5月24日起，可在臺同性結婚登記，截至今(110)年8月底，已經有6,470對完成結婚登記，其中有292對為跨國同婚。未來立法通過後，可以更完整保障跨國同性伴侶結婚權益。