人潮回流 集雅社8月營收攀升

全台百貨通路市佔第一的家電通路商集雅社（2937）公告8月營收為新台幣2.15億元，與去年同期成長2.93%，亦較7月成長13.39%。集雅社表示，隨著防疫降為二級以及確診人數持續趨緩，百貨公司人潮漸現；此外，之前原本因為疫情而延遲出貨的訂單也陸續出貨，因此帶動業績上揚。

根據知名研調機構東方線上在今年7月1~6日針對全台20~59歲共1200位消費者所做的調查可發現，一旦政府宣布微解封後消費者最想去的地方，百貨公司與購物中心占了28%，排名第二。而從7月底開始防疫降至二級後，也很明顯的可以看出人潮回流百貨，同時在消費力道上也逐漸加溫。

集雅社表示，去年由於有三倍券的挹注，因此從去年7月起公司的營運就一路加溫到年底。而今年的五倍券雖然尚未開放領取，但民眾在家悶了兩個月後的積極消費力也不容小覷，從8月營收就可看出民眾購買力逐漸回溫的跡象。

行政院日前宣布9月下旬推出五倍券後，各通路業者也摩拳擦掌的準備客流的到來，此外，多家百貨業者也將每年營收大進補的周年慶提前開跑。

這次全台百貨周年慶以台北三創率先起跑，從即日起到9月21日止推出滿萬送千活動，接著9月9日起到9月29日止台中中友百貨也推出滿5千送5百，9月16日起到10月6日止，高雄草衙道全館滿3千送5百的活動；而集雅社則是同步搭配通路，結合各大品牌祭出獨家或是超值優惠價等好康搶客。

若以過往三倍券發行後對百貨家電業者所帶來的業績來看，接下來的五倍券可望再為集雅社帶來另一股營運活水。