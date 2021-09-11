榮剛8月營收8.49億元創21個月新高 營運表現持續看好

榮剛材料（5009）8月自結合併營收為8.49億元，較去年同期增加43.25%，累計前八月自結合併營收53.93億元，較去年同期減少1.19%。

鋼鐵市場需求持續旺盛，帶動榮剛工具鋼與不鏽鋼出貨暢旺，8月合併營收8.49億元，較7月增加11.21%，已連續四個月成長並創21個月來新高。榮剛表示，自今年鋼市走旺以來，工具鋼及不鏽鋼售價已逐步調漲30~50%，今年前八月接單金額較去年同期成長64%，目前訂單可見度已達明年第1季，在公司致力工具鋼製程簡化，生產加工成本比今年第1季降低10%，在產品售價調漲、成本下降使得獲利大幅拉升，樂觀看待第3季與第4季營運表現。

榮剛表示，目前的大環境持續朝有利鋼鐵業發展前進，包括中國大陸鋼鐵限產並取消出口關稅補助、俄國加徵出口關稅、歐盟正式啟動碳邊境調整機制，以及美國參議院通過1.2兆基建方案等等，皆對鋼價表現帶來有力支撐，並預料高需求、高售價的情形短期內將維持不變，對公司未來營運將有正面助益。