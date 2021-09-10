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國際信評公司稱我「中國台灣」 外交部將進一步了解

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國際信評公司惠譽（Fitch Ratings）及穆迪（Moody’s）兩公司在評比報告中調升台灣的主權債信評等。圖為高雄港貨櫃作業區。照片／報系資料庫
國際信評公司惠譽（Fitch Ratings）及穆迪（Moody’s）兩公司在評比報告中調升台灣的主權債信評等。圖為高雄港貨櫃作業區。照片／報系資料庫

國際信評公司惠譽（Fitch Ratings）及穆迪（Moody’s）兩公司在評比報告中調升台灣的主權債信評等，卻稱呼我國為「Taiwan, China」，外交部昨天表示遺憾，指示相關駐處要求立即更正，並將進一步瞭解原因。

外交部表示，惠譽今天將台灣長期國家主權信用平等及國家平等調升為「AA」及「AAA」，穆迪公司也在今年初將台灣主權評等展望由「穩定」調升至「正向」。外交部對此等評等結果表示肯定；然而，對於惠譽及穆迪兩家公司報告中錯誤以「Taiwan, China」稱呼我國，外交部已指示相關駐處要求立即更正。

外交部表示，惠譽信評及穆迪信評過去均稱呼我方為「台灣」（Taiwan），今年卻對我國有不當名稱，外交部表示遺憾，並將進一步瞭解其原因。

惠譽

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