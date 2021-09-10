美時8月營收9.4億元 年增25.3%

台積電到高雄楠梓的中油五輕舊址設廠幾已成定局，由於「護國神山」所在地，已成為近年房市的活招牌，看好有機會複製南科效應下，不僅早有工程師南下布局買房，建築業者也預估人口大量湧入後，當地房價至少還有二成多漲幅；但南進消息一出，不少建商紛紛「惜售」，要等台積電正式宣布設廠後再開賣，因為「愈晚賣愈值錢」。

2021-09-10 11:18