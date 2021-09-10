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餐廳剉咧等？北市是否禁止內用 柯文哲回應了

美時8月營收9.4億元 年增25.3%

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

特殊學名藥廠美時（1795）今（10）日公布8月自結合併營收為9.4億元，年增25.3%。累計今年1-8月自結合併營收達88.3億元，年增逾三成，創同期新高。

美時表示，8月旗下亞太地區及外銷業務較去年同期皆有成長。其中，亞太地區業務成長約8%，外銷業務則增加了近70%。雖然8月營收受到部分亞太市場客戶拉貨排程影響較7月減少，但台灣市場因疫情管制部分解禁，業績顯見回溫，成長逾6%。

此外，美時持續強化產品組合，針對近期獲證產品，包含美國市場的癌症用藥Lenalidomide與Methotrexate，以及7月底在台灣市場購入之骨質疏鬆用藥Evista品牌藥等，已進行生產排程與業務推廣等上市準備工作，長期成長基礎穩固。

美時 營收 外銷

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