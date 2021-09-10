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一艙難求！華航貨運8月營收創新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）集團8月份合併營業收入為111.71億元，較去年同期增加21.39億元，增幅23.69%。其中，客運收入4.10億元，較前月增加54.33%；貨運收入101.01億元，較前月增加7.12%，較去年同期增加28.40億元，增幅39.12%。

華航8月份貨運表現首度突破百億大關，創下歷史新高，主要因運能維持高檔，客貨機逐步增班，總體運能放大；東南亞疫情嚴峻、大陸閉環政策及海運塞港短期仍然未解，使貨運出口市場艙位需求穩健強勁；加上電子新品上市、汽車零件、半導體等需求殷切；往歐美艙位市況持續強勁，維持高裝載率，美線及大陸線運價相對高檔，致使整體貨運收入增長。

隨市場進入第四季傳統旺季，市場總艙位呈現供不應求態勢，預期運價尚可維持相對高檔水準。因應台灣飛往芝加哥客貨運航班減少，華航積極調整美國線貨運艙位，適時調派增班，滿足市場需求；並持續爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備、中短期包機等，彈性調整運能，機動調節客、貨機運力與運能，爭取整體最佳營收。

華航 半導體

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