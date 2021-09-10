疫情卡施工進度 允能風場拚9月底十座風機併聯

5月三級警戒造成國內數座離岸風場工程進度受影響。德商wpd達德能源所開發允能風場，今年底原訂完成40座風機，但受到疫情及海象影響，年底可達目標恐減至20座。達德能源今（10）日表示，目前利用4月至5月及9月完成十座風機，力拚9月底併聯。

達德能源所開發的允能雲林離岸風場，為台灣首座含有國產化成分風場，國產化目標包括陸域變電站以及40部機組的水下基礎、水下基礎轉接段及塔架等風機三大重件均由本土廠商製造。

允能雲林風場國產化項目，包括二座陸域變電站；40座單樁式水下基礎，由台朔重工承製的；40座水下基礎轉階段，由俊鼎機械承製；40座風機塔架，由CS Wind承製。達德能源表示，目前國產化項目都已經如時、如質完成，目前多存放在麥寮港及安平港口，準備隨時出海安裝。

然而，因為台灣季節因素，適合海上作業時間為約在4月後至10月中秋節前，其餘時間海象均較難施工。然而，今年4月開工後，隨即遇上5月三級警戒，讓廠商喪失施工黃金期，直到9月才恢復作業，搶在中秋節前完成安裝作業，但也坦言疫情讓本案工程進度落後約46%。

達德能源預估，去年3月新冠肺炎疫情爆發以後，各國啟動邊境管制，全球離岸風場進度都受到嚴重衝擊，整體工進品均落後四成左右，主要是因為施工機具及人員調度受到嚴重影響。

對於疫情成為施工不可抗力因素，達德能源董事長王雲怡日前受訪表示，會趁今年中秋前，海象允許時加緊趕工，最佳情況是今年完成四分之一的風機、20座風機併聯，不過這仍未達能源局合約所規範的完工二分之一、40座，必須向經濟部爭取展延；目前了解，達德能源尚未向能源局申請展延。

達德能源今日展現允能風場成果，達德能源運輸及安裝專案經理Julia Bernhardt表示，台灣海象預計將在中秋節後變糟，再加上近期颱風等因素都可以打亂工程進度，雖然年底完成20座風機是以最樂觀狀況去估計，但仍會全力完成。

談到台灣海象與德國有何不同，Julia Bernhardt提到，因為水下基礎必須要有穩定的海面才可安裝，而德國外海的海浪波長較短，頻率較高不容易造成船體晃動，相較下台灣海浪波長較長，反而容易因晃動必須停止作業，增添海事工程的難度及複雜程度。