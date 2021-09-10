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允能離岸風場首批10支國產化風機 拚9月底併聯發電

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
雲林允能離岸風場預計9月底就可以先併聯10支風機，這10支風機已經完成、佇立於雲林外海。記者黃有容／攝影
雲林允能離岸風場預計9月底就可以先併聯10支風機，這10支風機已經完成、佇立於雲林外海。記者黃有容／攝影

由德商wpd達德能源所開發的允能雲林離岸風場，因新冠肺炎疫情拖到工期，再延期之後，依照合約本應在今年底完成允能一期，也就是40支風機併網，但由於工作船9月才復工，今年最好狀況是完成20支；不過，預計9月底就可以先併聯10支風機，這也是台灣首座含有國產化成分風場。

雲林允能離岸風場國產化目標，包括陸域變電站，以及水下基礎、水下基礎轉接段及塔架等風機三大重件有五成均由本土廠商製造，達德表示，允能的國產化已經準時達標，且Made in Taiwan的水下基礎、轉接段及塔筒的品質和交期，也讓國外第三方驗證單位驚艷，對於台灣的工業技術水準大加讚賞。

達德今（10）日特別邀請媒體出海參訪部分已經設立好的10支風機，預計9月底就能完成併聯。

自去年三月以來，新冠肺炎疫情全球肆虐、各國啟動邊境管制，全球離岸風場進度都受到嚴重衝擊，允能的整體工進品均落後40%左右，主要是因為施工機具及人員調度受到嚴重影響。

允能風場目前仍高度仰賴外籍專業技術人員的海事工程進度，也因而受到嚴重衝擊，再加上台灣自本土疫情爆發後，採取較其他國家更為嚴格的邊境控管制度，因此本案工程進度落後約46%，由於是不可抗力因素，經濟部能源局已經核准展延。

允能風場在申請延期後，本應在今年底完成允能一期，也就是40支風機併網，達德能源董事長王雲怡日前表示，由於9月才能復工，中秋後海象又不利於施工，因此在最佳狀況下，也只能預期完成20支風機。這等於將已延期的進度再推遲，王雲怡說，屆時會再與經濟部能源局溝通，否則就將面臨罰款。

按照原本的契約，除了允能一期，允能二期的40支風機也應至少在今年完成五成，明年完成剩餘進度，不過現在也必須延期。王雲怡指出，如果明年全球疫情趨緩、台灣邊境管制鬆綁、氣候正常，允能還有機會在明年完成剩下所有風機的建設。

雲林允能離岸風場預計9月底就可以先併聯10支風機。圖／達德能源提供
雲林允能離岸風場預計9月底就可以先併聯10支風機。圖／達德能源提供

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