費城半導體高檔強勢整理 法人：逢回可分批布局

疫情下全球數位轉型速度進一步加快，而其中半導體扮演關鍵角色，7月北美半導體設備製造商出貨金額為38.6億美元，年增率高達近50%。 而美國半導體產業協會（SIA）更預估2022年全球半導體市場營收，仍將進一步成長10.1%，達6,060億美元。 國泰費城半導體ETF（00830）基金經理人游日傑表示，近期國泰費城半導體ETF淨值在30元附近持續在歷史高位強勢整理，若逢回可分批布局。

受全球Delta變種病毒肆虐，及通膨升溫擔憂的加劇，美股中以晶片股為主的科技類股，近期走勢偏軟，過去一周那斯達克綜合指數及費城半導體指數，各約回檔1.8%和4%左右。

科技股及半導體類股今年來累積的上漲幅度相對較大，近期基於通膨升溫的獲利了結回調，也以科技類股優先受到影響。但考量聯準會主席於聽證會所重申，通膨上升應為短暫，而貨幣政策將持續保持寬鬆的基調下，適合回檔修正後，北美科技股的表現應有機會快速止穩。

游日傑表示，國際半導體產業協會近期預估，全球半導體製造設備銷售總額今年將增長34%，而在數位轉型的推動下，明年設備市場可望再創新高，突破千億美元大關，故北美科技指數近期逢回為重新介入之佈局機會。