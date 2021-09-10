生華科新藥具一藥治多癌潛力 多國多中心臨床啟動收案

新藥公司生華科（6492）今（10）日公告，公司新藥CX-5461用於治療具特定基因缺損多種實體腫瘤人體臨床療效擴增族群試驗，已正式啟動，並於今年9月9日完成第一位病人收案，並有機會開發成跨癌種的創新標靶藥物。

生華科標靶新藥Pidnarulex（CX-5461）其新穎藥物機制，一期人體臨床試驗已展現具一藥治多種癌症的潛力。為了進一步驗證Pidnarulex應用在特定突變基因，包括BRCA1／2和PALB2的作用，生華科今啟動一項多國、多中心的臨床試驗，並在加拿大收治第一位病患。

美國最新一份醫病指南指出，PALB2突變基因是繼BRCA1和BRCA2，第三大最重要的乳癌基因，具這項突變基因罹患乳癌風險和BRCA突變相同，也同樣有較高罹患卵巢癌和胰腺癌的風險。生華科希望，此臨床試驗可再次確認，Pidnarulex在具特定基因缺損的癌症患者身上，可展現精準醫療特性。

生華科標靶新藥Pidnarulex，為First in Class市場首見之DNA損傷反應（DDR）新穎機制的小分子標靶藥物，治療具特定基因缺損的腫瘤細胞，可透過合成致死（Synthetic lethality）作用加速腫瘤細胞凋亡。

在上一階段由SU2C所贊助與合作夥伴Canadian Cancer Trials Group（CCTG）已執行臨床試驗的成果顯示，具基因缺損（如BACA1／2、PALB2）或基因同源重組缺陷（HRD）之病患，對Pidnarulex表現較高敏感性，且半數以上收案病患對鉑類（Platinum）化療藥物已產生抗藥性，使用Pidnarulex仍具療效。