營造工程物價漲不停！鋼筋、電纜漲勢驚人

國際金屬料價格持續維持高檔，推升我營造工程物價。主計總處指出，今(2021)年8月營造工程物價指數上漲13.57%，其中，鋼筋漲逾五成、電纜漲愈三成。營造建材持續上漲，將會推升公共工程及建案的建造成本。

主計總處指出，今年以來營造工程物價指數與去(2020)年同期相較，漲勢顯著，5月起漲幅均呈雙位數，7月漲13.71%，為2008年9月以來最高漲幅，8月續漲13.57％，今年1至8月平均漲10.03%。

主計總處表示，國際相關材料價格上揚，加上近年國內在台商回流建廠及半導體業者擴大投資等帶動下，工程量體大幅成長，推升國內營建勞務及材料需求，致我營造工程物價指數持續走升。

若進一步觀察營造工程材料及勞務二大類指數，主計總處指出，材料類8月年漲16.98%，累計今年前八月年增12.39%。

其中，權重最大（占比19.5％）之金屬製品8月上漲37.13%，前八月年增27.17%，主因國際廢鋼行情上揚，鋼筋、鋼板及型鋼8月分別上漲50.03%、31.13%、53.38%；累計今年前八月分別上漲38.27%、36.52%及23.92%，漲勢相當驚人。

至於機電設備類8月年增14.66%，累計前八月漲10.54%，主因國際銅價行情走高，帶動電線電纜8月漲34.83%，累計前八月漲32.55%。

缺工也推升營造勞務價格。今年8月營建工程勞務類上漲7.98%，前八月累計年增6.16%。其中，工資類8月上漲8.14%，前八月累計上漲6.60%，係因建廠等需求孔急，推升工資所致。此外，8月機具設備租金類亦漲7.65%，前八月累計上漲 5.23%。