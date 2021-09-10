稅制難撼國人擁房心！全台這裡住宅自有率最高

主計總處近期公布最新人口及住宅普查，全國住宅自有率為78.6%，比起10年前普查時的79.2%，減少了0.6個百分點。住宅自有率最高縣市為彰化縣86.9%，其次為宜蘭縣84.9%，基隆市與新竹縣則同樣均為84.6%。

自有率最低的為連江縣69%，台北市72.1%第二，第三名新竹市及新北市，均為為76.2%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，主計總處住宅自有率，是以住宅為單位，房子為經常居住成員所擁有，即為自有。

他表示，過去10年政府推出不少房市政策、稅制，經濟也有很大變化，但從數據來看，對於住宅自有率的影響其實並不顯著，國人仍偏好擁有房子自住，外在條件的因素並不容易衝擊國人房產自有的觀念與想法。

從各縣市住宅自有率來觀察，台北市、新竹市、新北市等地都是當地民眾認為房價較高的縣市，且有較多移入人口，住宅自有率因而略遜於其他地區。彰化縣、宜蘭縣、基隆市在房價相對較容易負擔、人口因素穩定，反而造就自有率較高的現象。