普生8月營收6,531萬元年增19.15％ 海外檢測需求旺

普生（4117）公告8月合併營收6,531萬元，受惠新冠肺炎試劑訂單需求穩健擴增，創造良好銷售動能，較去年同期5,482萬元成長19.15％，累計1至8月合併營收4.49億元，較去年同期成長70.76%。

普生表示，全球受新冠肺炎病毒變異毒株不斷出現，加劇各國疫情嚴峻，使得印尼、巴基斯坦等地區持續保持RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測等產品訂單需求，挹注整體產能稼動率保持一定水準，加上普生旗下的美國Danner Laboratory檢驗實驗室新冠肺炎檢測量能，亦隨著美國新冠肺炎確診人數攀升而保持良好銷售貢獻，皆係挹注8月營收較去年同期成長。

世界衛生組織，宣佈全球新冠病毒感染者已經超過2.20億，並造成456萬人死亡，且許多科學家認為新冠病毒無法完全根除，人類仍持續與病毒共存之情況，在各國防疫監控需求下，持續創造旗下新冠肺炎檢測系列全產品線良好銷售環境。

普生指出，為了持續提升整體營運規模，集團積極拓展東南亞、美國、台灣等地區業務接單表現，憑藉著多年拓展各國經銷商布局並保持良好穩定合作關係，加上近年不斷優化竹科廠生產製程及生產效率，並有效配合旗下客戶出貨排程。

展望2021年第3季，普生維持審慎樂觀看法，公司持續採取齊全新冠肺炎試劑產品線，以滿足各國新冠肺炎試劑產品需求，以及B/C肝炎、HIV等檢測試劑產品逐步回溫，有助於增添公司未來營運良好成長動能，另一方面，旗下GB COVID-19 Ag POCT新型冠狀病毒抗原快篩試劑，已得歐盟體外診斷(CE-IVD)醫療器材標誌並完成註冊，公司亦持續進行台灣衛福部進行送件申請專案製造，同時全力進行居家型抗原快篩試劑產品臨床收案件數，待完成衛福部規範臨床收案件數將以最快時間進行送件申請作業，以期滿足新冠肺炎快篩檢測市場需求。