台電查獲北部虛擬貨幣礦場竊電 追償電費1,700萬元

台電今年2月發現疑似有虛擬貨幣礦場竊電，主動持續監控蒐證，7月與北市刑警大隊直搗新北地區三處礦場，再於8月查獲桃園地區一處礦場，共偵破四起違法竊電案。台電後續將向違法竊電集團追償電費逾1千7百萬元，並持續與檢警單位合作查緝違規用電。

台電說明，本案自今年2月接獲線報後，台電稽查人員就開始監控用戶異常用電，4月向台北市政府警察局刑事警察大隊報案請求協助，但當時事證尚不明確，台電便持續監控蒐證，於7月與警方至新北地區搜查，當場查獲三處虛擬貨幣礦場違規用電。該挖礦集團擅自接私線供虛擬貨幣機使用，規避電表計量達成竊電犯行。本案嫌犯後續招供其他違規用電地址，台電並再與警方合作，於8月在桃園地區再度查獲一處礦場竊電情事。

台電表示，本案循線查獲四起違規用電案，非常感謝台北市政府警察局刑事警察大隊以及士林地方檢察署協助。台電已向各實際用電人追償電費，共計約達1,700萬元，若用戶逾期仍未繳納，台電將提起訴訟求償。

台電強調，私接線路竊取電力乃違法行為，除不法所得將一律追繳之外，亦須承擔相關刑事責任，請民眾切勿以身試法。

台電未來將持續與檢警單位合作全力查緝竊電犯行，以維護民眾用電權益。