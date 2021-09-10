快訊

極速增強！璨樹48小時從熱帶低壓變5級強颱 史上僅5例

政大畢業笑妻學歷低、搭的公車沒他去的機場多 判離！

台電監控竊電「挖礦」集團半年有成 求償電費1700萬

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台北市刑大破獲虛擬貨幣集團竊電挖礦，台電一年損失千萬元。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大破獲虛擬貨幣集團竊電挖礦，台電一年損失千萬元。記者廖炳棋/翻攝

台電今年2月發現疑似有虛擬貨幣礦場竊電，主動持續監控蒐證，7月與北市刑警大隊直搗新北地區3處礦場，再於8月查獲桃園地區1處礦場，共偵破4起違法竊電案。台電後續將向違法竊電集團追償電費逾1千7百萬元。

台電說明，本案自今年2月接獲線報後，台電稽查人員就開始監控用戶異常用電，4月向台北市政府警察局刑事警察大隊報案請求協助，但當時事證還不明確，台電便持續監控蒐證，於7月與警方至新北地區搜查，當場查獲3處虛擬貨幣礦場違規用電。

台電表示，該挖礦集團擅自接私線供虛擬貨幣機使用，規避電表計量達成竊電犯行。本案嫌犯後續招供其他違規用電地址，台電並再與警方合作，於8月在桃園地區再度查獲1處礦場竊電情事。

台電指出，本案循線查獲4起違規用電案，非常感謝台北市政府警察局刑事警察大隊以及士林地方檢察署協助。台電已向各實際用電人追償電費，共計約達1千7百萬元，若用戶逾期仍未繳納，台電將提起訴訟求償。

台電強調，私接線路竊取電力是違法行為，除不法所得將一律追繳之外，也須承擔相關刑事責任，請民眾切勿以身試法。台電將持續與檢警單位合作全力查緝竊電犯行。

台電 警察 虛擬貨幣

延伸閱讀

創世受疫情衝擊設備老舊！台電中秋捐款助改善安養環境

虛擬貨幣集團竊電挖礦！台電一年損失千萬元

台電彰化雲端資料中心動土 看好在地自產能源力

東方白鸛停棲金山 16根電桿加裝保護避免觸電

相關新聞

台電監控竊電「挖礦」集團半年有成 求償電費1700萬

台電今年2月發現疑似有虛擬貨幣礦場竊電，主動持續監控蒐證，7月與北市刑警大隊直搗新北地區3處礦場，再於8月查獲桃園地區1...

兩岸企業家峰會改選 郭台銘當選副理事長

「兩岸企業家峰會」台灣方面第三屆第一次會員代表大會昨（9）日召開，創會理事長前副總統蕭萬長，因兩任任期屆滿卸任；新任35...

達人三招 教你股海淘金大賺小賠

股市千變萬化，許多投資人學得技術分析、籌碼分析卻還賺不到錢，股市達人獨孤求敗認為，事前分析判斷不可能完全正確，盤中修正比事前分析更為重要，是獲利的根本法則。

新冠疫情時期的貨幣政策 減碼QE並非暗示未來升息時間

聯準會在六月FOMC會上意外釋放鷹派信號，大幅上調今年經濟和通膨預期，暗示2023年會升息兩次，七月公佈的FOMC會議紀要顯示，聯準會確實已經開始討論縮減購債(Taper)事宜，不過無法達成共識。

台灣綠能基地！繼Google後 台電在彰化設雲端資料中心

台電斥資15億元興建的台灣首座雲端資料中心，落腳彰化，今天上午舉辦開工動土典禮，預定2024年完工。台電表示，彰化擁有充...

機密文件曝光》小英介入 原本台積看不上高雄、中油也不理陳其邁

原本台積看不上高雄，中油也不理陳其邁，但劉德音進了總統官邸後，改變心意。80年煉油廠污染地，即將成為褐地重生的典範，當年的反五輕健將也很期待，「台積來，這裡咻一聲就飛起來。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。