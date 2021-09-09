行政院通過生技條例草案 受託開發製造納租稅優惠

行政院院會今（9）日通過經濟部《生技醫藥及精準健康產業發展條例》修正草案，將函送立法院審議。工業局副局長陳佩利今日下午於說明，本次修法將CDMO（委託開發與生產）新藥也納租稅優惠，並排入優先法案，預計今年底通過立院，2022年上路。

東洋藥品（4105）董事長林全日前就表示，CDMO沒有技術含量，不了解政府為何要鼓勵，對於本次修法是否將獨厚CDMO，陳佩利說，這次研發投抵並未納入CDMO，僅有在機械設備及法人股東投抵優惠，認為不會因為看重CDMO就壓縮其他生技公司資源。

陳佩利補充，全世界目前都在搶疫苗CDMO，當然希望台灣把生產能量建立起來，如今生技業分工越來越精密，像默德納就是小公司研發，若要達到量產放大，就勢必需要把疫苗生產委託出去，「各國都在爭取（疫苗代工），如果租稅沒有配備，要怎麼在國際跟人競爭？」

據行政院通過修正草案分為四大重點，分別為納入新興生技領域、鼓勵研發與製造並重、引領資金投入及強化留才攬才誘因。新興生技領域除了納入新藥、高風險醫材等，也新增新劑型製劑、再生醫療、精準醫療及數位醫療，結合台灣ICT優勢可以更加茁壯。

研發與製造並重方面，研發投抵為研發支出的25%，每年最高抵減稅額達五成；草案也新增適用CDMO的新設備投資抵減對於投資1000萬元至10億元的全新機械、設備或系統，可選擇於當年度抵減營所稅額5％，或是分三年抵減3％，但以不逾當年度營所稅額30％為限。

陳佩利補充，研發投抵從現行的35%降至25%看似優惠減少，但實際是配合現行營所稅稅率調降，仍然比《產業創新條例》優惠。

而因為生技醫療需要長期時間研發且資金龐大，因此在引領資金方面，法人股東投抵讓每一年度股東投資抵減總額，以不超過營利事業當年度應納營所稅稅額50%為限。

而針對投資成立未滿十年且未上市／櫃生技醫藥公司，若投資金額逾100萬元，且天使投資人持股滿三年，其投資金額50%可抵減個人所得稅額，上限為500萬元。

最後在強化人才、攬才誘因，高階專業人員或是個人技術投資人，若取得技術股或認股權憑證，其持股且任職或提供服務滿兩年者，得選擇股票取得或轉讓之時價孰低課稅。