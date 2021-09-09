快訊

免抽籤！經濟部好食券「先搶先贏」 前400萬名數位綁定直接送

行政院通過生技條例草案 受託開發製造納租稅優惠

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

行政院院會今（9）日通過經濟部《生技醫藥及精準健康產業發展條例》修正草案，將函送立法院審議。工業局副局長陳佩利今日下午於說明，本次修法將CDMO（委託開發與生產）新藥也納租稅優惠，並排入優先法案，預計今年底通過立院，2022年上路。

東洋藥品（4105）董事長林全日前就表示，CDMO沒有技術含量，不了解政府為何要鼓勵，對於本次修法是否將獨厚CDMO，陳佩利說，這次研發投抵並未納入CDMO，僅有在機械設備及法人股東投抵優惠，認為不會因為看重CDMO就壓縮其他生技公司資源。

陳佩利補充，全世界目前都在搶疫苗CDMO，當然希望台灣把生產能量建立起來，如今生技業分工越來越精密，像默德納就是小公司研發，若要達到量產放大，就勢必需要把疫苗生產委託出去，「各國都在爭取（疫苗代工），如果租稅沒有配備，要怎麼在國際跟人競爭？」

據行政院通過修正草案分為四大重點，分別為納入新興生技領域、鼓勵研發與製造並重、引領資金投入及強化留才攬才誘因。新興生技領域除了納入新藥、高風險醫材等，也新增新劑型製劑、再生醫療、精準醫療及數位醫療，結合台灣ICT優勢可以更加茁壯。

研發與製造並重方面，研發投抵為研發支出的25%，每年最高抵減稅額達五成；草案也新增適用CDMO的新設備投資抵減對於投資1000萬元至10億元的全新機械、設備或系統，可選擇於當年度抵減營所稅額5％，或是分三年抵減3％，但以不逾當年度營所稅額30％為限。

陳佩利補充，研發投抵從現行的35%降至25%看似優惠減少，但實際是配合現行營所稅稅率調降，仍然比《產業創新條例》優惠。

而因為生技醫療需要長期時間研發且資金龐大，因此在引領資金方面，法人股東投抵讓每一年度股東投資抵減總額，以不超過營利事業當年度應納營所稅稅額50%為限。

而針對投資成立未滿十年且未上市／櫃生技醫藥公司，若投資金額逾100萬元，且天使投資人持股滿三年，其投資金額50%可抵減個人所得稅額，上限為500萬元。

最後在強化人才、攬才誘因，高階專業人員或是個人技術投資人，若取得技術股或認股權憑證，其持股且任職或提供服務滿兩年者，得選擇股票取得或轉讓之時價孰低課稅。

天使投資 生技 營所稅

延伸閱讀

張金堅／新冠疫苗施打後可能有不良反應？2種機轉一次看懂

接種AZ後死亡 泰國政府確認首例和疫苗有關

政院通過新版生技條例 受託開發製造納租稅優惠

基市長者集中施打AZ疫苗第2劑排定 莫德納第2劑再等等

相關新聞

達人三招 教你股海淘金大賺小賠

股市千變萬化，許多投資人學得技術分析、籌碼分析卻還賺不到錢，股市達人獨孤求敗認為，事前分析判斷不可能完全正確，盤中修正比事前分析更為重要，是獲利的根本法則。

新冠疫情時期的貨幣政策 減碼QE並非暗示未來升息時間

聯準會在六月FOMC會上意外釋放鷹派信號，大幅上調今年經濟和通膨預期，暗示2023年會升息兩次，七月公佈的FOMC會議紀要顯示，聯準會確實已經開始討論縮減購債(Taper)事宜，不過無法達成共識。

台灣綠能基地！繼Google後 台電在彰化設雲端資料中心

台電斥資15億元興建的台灣首座雲端資料中心，落腳彰化，今天上午舉辦開工動土典禮，預定2024年完工。台電表示，彰化擁有充...

機密文件曝光》小英介入 原本台積看不上高雄、中油也不理陳其邁

原本台積看不上高雄，中油也不理陳其邁，但劉德音進了總統官邸後，改變心意。80年煉油廠污染地，即將成為褐地重生的典範，當年的反五輕健將也很期待，「台積來，這裡咻一聲就飛起來。」

智慧電網數據流心臟 台電彰化雲端資料中心今動土

台電首座雲端資料中心落腳彰化，未來將100%使用來自彰化的綠電，今（9）日舉行開工動土典禮。台電表示，彰化雲端資料中心上...

近半企業上半年虧損 疫後復甦恐需6.3個月

面對本土疫情衝擊，政府在上半年祭出不少紓困措施，進入國內緩步解封的下半年，根據yes123求職網調查顯示，合計有46.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。