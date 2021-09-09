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ESG浪潮加持 台灣國際智慧能源週參展廠商攤位數增三成

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源週雖延至12月8日登場，但主辦單位SEMI（國際半導體產業協會）及外貿協助指出今年展出規模更勝往年，攤位數成長相較去年提升30%，預計將有超越635個攤位齊聚。

SEMI指出，今年參展廠商包含聯合再生、力暘、元晶、有成精密、開陽、台電再生能源處、富崴、雲豹、大亞、星能、上緯新能源、沃旭、CIP、海鼎計畫、達德、日立電網、楊德諾、宏華營造、新光鋼鐵、旭東環保科技、立達、盛齊綠能、系統電子等，顯見台灣國際智慧能源週是指標廠商指名參加的國際展會。

再生能源發展至今，除了前端創能，後端裝置回收也逐步受到重視，Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源週 在既有的能源分類之下，新增「新能源」專區，以擴大推廣能源使用效率；同時，因應近年來國際發展趨勢，引導企業重視環境、社會及公司治理（ESG）議題，特別增設「綠色金融服務」與「綠電採購交易」專區，以呼應今年台灣首批綠電交易啟航，提供業界最整合的展示平台，創造完整的能源產業經濟體系。

Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源週展覽期間將配合展覽主題，舉行五大再生能源主題論壇「太陽光電高峰論壇」、「國際太陽光電技術論壇」、「離岸風電產業高峰論壇」、「智慧儲能高峰論壇」、「氫能高峰論壇」，邀請國內外知名產業菁英分享最新技術及趨勢，以促進再生能源產業國際交流。

Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源週現正開放報名，展場將遵循並落實中央流行疫情指揮中心防疫規範下執行。歡迎廠商與觀展者踴躍報名參與，把握「創能」、「儲能」、「節能」新商機。

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