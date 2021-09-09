台灣綠能基地！繼Google後 台電在彰化設雲端資料中心

台電斥資15億元興建的台灣首座雲端資料中心，落腳彰化，今天上午舉辦開工動土典禮，預定2024年完工。台電表示，彰化擁有充足的太陽能及風能，是台灣優質的再生能源場域，未來雲端資料中心將100%使用來自彰化的綠電，會是一個台灣最重要的綠能基地，並推動地方發展與人才培育。

台電表示，為因應大量再生能源併網，正積極發展智慧電網，「彰化雲端資料中心」即為當中的關鍵基礎設施，上線後，除了可儲存100萬TB以上的資料，相當於台電80年的智慧電網大數據分析資料，同時搭配光纖通信網速提供資訊智慧化線上服務，可大幅提升客服中心及民眾停電查詢等線上服務效率。

台電「彰化雲端資料中心」動土典禮，由經濟部次長曾文生、台電董事長楊偉甫、彰化縣長王惠美及議長謝典林等人共同主持。現址是位在彰化市南郭路，原台電宿舍和倉庫，基地面積約868坪，對面就是彰化高商校園，規劃興建兩棟大樓，前棟臨南郭路蓋地上5樓、地下1樓建物，後棟地上7樓、地下1樓建物，前棟為辦公廳舍和雲端資料庫、後棟仍當宿舍，地下室規劃停車場空間。

王惠美表示，此一基地是彰化縣政府核准的首例危老容積獎勵公有建物，台電透過「彰化雲端資料中心」導入更多軟實力在彰化，這也是繼102年Google在彰濱工業區設置全亞洲最大台灣資料中心後，台電第一座大型雲端資料中心進駐彰化，她強調，彰化縣得天獨厚，有太陽能與風電產業，未來期待透過台電投資更多的人才培訓，讓彰化鄉親能夠有更好生活品質。

曾文生也表示，未來10年內，彰化縣可能會是臺灣綠能風電自產能源最高的地方政府，因為目前已有四個地段運行，另有10個地段等待開發，未來綠能風電所產製的電能將會佔臺灣發電量逾10%以上，彰化縣即將成為台灣非常重要的自產能源大縣。

台電公司楊董事長偉甫表示，未來這個資料中心完成之後，會是一個台灣最重要的綠能基地，並推動地方發展與人才培育，預計2024年底完工。此外也會回饋地方，預計在2023年彰化建縣300年時，將與縣府合作一個值得驕傲的公共藝術。