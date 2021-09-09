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智慧電網數據流心臟 台電彰化雲端資料中心今動土

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
台電首座雲端資料中心落腳彰化，未來將100%使用來自彰化的綠電，今（9）日舉行開工動土典禮。台電表示，彰化雲端資料中心上線後可儲存100萬TB以上資料，當中的智慧電網大數據分析運用。圖／台電提供
台電首座雲端資料中心落腳彰化，未來將100%使用來自彰化的綠電，今（9）日舉行開工動土典禮。台電表示，彰化雲端資料中心上線後可儲存100萬TB以上資料，當中的智慧電網大數據分析運用。圖／台電提供

台電首座雲端資料中心落腳彰化，未來將100%使用來自彰化的綠電，今（9）日舉行開工動土典禮。台電表示，彰化雲端資料中心上線後可儲存100萬TB以上資料，當中的智慧電網大數據分析運用，能更精準預測再生能源發電，有效調度電力，讓供電更穩定。

台電今日上午舉行「彰化雲端資料中心」開工動土典禮，現場由經濟部次長曾文生、台電董事長楊偉甫、彰化縣長王惠美及議長謝典林等人一同進行開工動土儀式。

楊偉甫指出，台電利用雲端資料中心資訊智慧化服務，提高再生能源發電預測的精準度，讓電力的調度可以更快速、更精準的反應。彰化雲端資料中心除了可儲存100萬TB以上的資料，相當於台電80年的智慧電網大數據分析資料，更以國際資訊機房技術規範建置標準，運轉可靠度達99.982%，大幅提升客服中心及民眾停電查詢等線上服務效率。

彰化縣長王惠美表示，建築物原址先前作為倉庫及備勤房屋使用，然已年久老舊，因此台電將其原地改建，9月初已成為彰化縣首例取得危老重建獎勵的公有建築物，也是繼2013年Google在彰濱工業區設置全亞洲最大資料中心後，台灣首座大型雲端資料中心進駐彰化，創造彰化在地就業機會。

除此之外，彰化雲端資料中心規劃採用100%彰化綠電，包含彰濱太陽光電場及離岸風電所生產之電力等；建置時也導入美國綠建築協會之能源與環境設計領導認證LEED、台灣黃金級綠建築標章，預計比台灣企業傳統機房減少約25%電力耗損，每年可省下700萬度電，並減少3,500公噸二氧化碳排放，相當於9座大安森林公園碳吸附量。

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