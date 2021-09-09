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近半企業上半年虧損 疫後復甦恐需6.3個月

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
根據yes123求職網調查顯示，合計有46.8%企業上半年營運虧損。 中央社
根據yes123求職網調查顯示，合計有46.8%企業上半年營運虧損。 中央社

面對本土疫情衝擊，政府在上半年祭出不少紓困措施，進入國內緩步解封的下半年，根據yes123求職網調查顯示，合計有46.8%企業上半年營運虧損，對於「二級警戒後」的經濟復甦走勢，39.3%企業認為會「平緩勾型復甦」；預估從下半年開始，平均「至少」需要6.3個月才能真正復甦。

振興經濟方案上路，勞資雙方如何評估復甦的腳步？雖然已從防疫「三級警戒」，降至「二級警戒」，對勞工朋友職場生活的影響又有多大？是否還出現財務赤字的窘境？yes123求職網進行「疫後復甦之路與職涯衝擊調查」，結果顯示，面對逐步解封、防疫降級的「疫後經濟」，「企業」端預估的狀況分成：其中39.3%認為「平緩勾型復甦」；有34.7%認為「階梯式復甦」；也有18.8%認為「打底U型復甦」；僅7.2%認為「強彈V型復甦」，算是最樂觀的看法。

相較下，「勞工」端預估的狀況也是以41.6%認為「平緩勾型復甦」最多，其次是33.7%認為「階梯式復甦」；也有14.5%認為「打底U型復甦」；仍有10.2%認為「強彈V型復甦」，屬於最正面的看法。

若與去年同期相比，由於疫情衝擊，企業「上半年」營運的損益狀況，27.3%屬於「雖有獲利，但盈餘下滑」；24.5%屬於「虧損中，所幸下半年有望改善」；22.3%屬於「虧損中，且下半年無法改善」；14.3%屬於「損益兩平」；11.6%屬於「仍有獲利，且盈餘沒有下滑」。換算下來，等於上半年「虧損中」的企業，合計有46.8%；上半年「獲利中」的公司合計佔38.9%。

假如上半年處於「盈餘下滑、損益兩平、虧損中」，企業預估從下半年開始，平均「至少」需要6.3個月，也就是189天，才有可能恢復到「疫情前」的營運狀況；其中甚至有12%認為，「營運復原期」需要「一年(含)以上」。

下半年復甦力道主要依靠內需市場，政府將推「五倍券」，「企業」認為「振興券」發放的最佳時間點，依序是：有69.8%認為在「中秋連假(9/18-9/21)之前」；也有27.5%認為在「中秋連假(9/18-9/21)之後，到雙十國慶連假(10/9-10/11)之前」；僅剩2.7%認為在「雙十國慶連假(10/9-10/11)之後」。

問到勞工意見，有45.1%認為在「中秋連假(9/18-9/21)之後，到雙十國慶連假(10/9-10/11)之前」；也有42.2%認為在「中秋連假(9/18-9/21)之前」；其餘12.7%認為在「雙十國慶連假(10/9-10/11)之後」。

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