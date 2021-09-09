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行政院修正生技醫藥產業發展條例 納CDMO

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院今（9）日院會將拍板翻修後的「生技醫藥產業發展條例」草案，重點包括延長十年施行期限，將CDMO（受託開發製造）公司、再生醫療、精準醫療、數位醫療也納租稅優惠，並新增機械設備投資抵減優惠。

行政院長蘇貞昌今日於院會中拍板經濟部擬具的「生技新藥產業發展條例」修正草案，該法案原名為《生技新藥產業發展條例》，原落日期限為2021年底，修正後，將施行期限延長至2031年底。

經濟部表示，現行《生技新藥產業發展條例》已為我國生技醫藥產業挹注創新能量，且隨著多項產品於國際上市，帶領我國生技醫藥產業躍上國際舞台。

經濟部指出，面對全球生物與醫療科技發展從疾病治療朝向疾病預防、預測及數位科技跨域合作之發展趨勢，並考量全球受到新冠肺炎疫情影響，使得生技醫藥供應鏈斷鏈風險增加。

經濟部指出，為促進我國生技醫藥產業發展，結合我國醫療技術與資通訊技術的優勢，透過租稅優惠的措施，導引國內發展新興之生技醫藥產品，同時將朝向研發與製造並重，期能將生技醫藥產業打造成為帶動經濟轉型的主力產業。

經濟部指出，「生技醫藥產業發展條例」修正要點，包括第一，因應全球發展新興應用科技，並結合台灣資通訊產業的先進技術及完整供應鏈之優勢，提供新的疾病治療策略選項，將再生醫療、精準醫療、數位醫療等納入獎勵範圍。同時，納入CDMO公司為適用對象。

第二，生技醫藥產業有別於其他產業，具高風險、高投資且回收期長之產業特性，政府持續鼓勵生技醫藥產業發展，提供生技醫藥產業的研發抵減租稅優惠。

第三為推動我國生技醫藥產業朝向研發與製造並重，打造成國際生技醫藥訂單之生產基地，新增生產製造之全新機械、設備或系統適用投資抵減。

第四，考量生技醫藥公司仍需長期且穩健的資金投入研發，除延續法人股東投資抵減，亦新增個人股東投資所得總額減除。

第五，為強化留才攬才誘因，針對高階專業人員及個人技術投資人因獎酬、技術入股或認股權憑證取得之新股，經持有且任職服務或提供服務一定年限，可選擇取得股票時之時價或轉讓時之時價孰低者課稅，以吸引國際高階專業人才參與生技醫藥公司經營。

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